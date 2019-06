Lukijalta: Uusi konserttitalo ja nykymuseo sopivat sataman alueelle

Turussa on viime aikoina nostettu esiin erilaisia vaihtoehtoja kulttuurilaitosten rakentamiseksi.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen konserttitalon korjauksen ja uuden konserttitalon rakentamisen välillä viimeksi mainitun vaihtoehdon hyväksi. Nyt on pohdintana paikka.

Kaavoituksellisia valmiuksia on niukasti. Samoin on hankkeeseen käytettävän rahan suhteen. Onhan suunnitteilla myös uuden nykymuseon rakentaminen Turun juhlavuodelle 2029. Sen paikaksi on kaavailtu sataman aluetta Turun linnan läheisyydessä.

Tätä ratkaisua puoltaa moni seikka. Muun muassa päiväristeilyillä olisi helposti tavoitettavissa Turun linnan lisäksi useampikin kohde.

Viking Linelta vapautuvan alueen käytön konserttitalon rakentamiseen on joissakin katsantokannoissa esitetty sulkevan pois mahdollisuuden rakentaa myös uusi museo po.alueelle.

En näe asiaa näin kategorisena. Onhan satama-alueella linnan läheisyydessä mahdollisuudet molemmillekin hankkeille, vaikkei toteutus olisikaan mallia hybridi.

On tunnusteltava maakauppojen tai vaihtojen mahdollisuuksia alueella toimivien yritysten kanssa. Ei esimerkiksi maahantuotettuja autoja ole järkevää varastoida nykyisillä paikoillaan jne.

Rahoituksen järjestäminen molemmille hankkeille on tehtävistä haastavin.

Aikataulutuksessa konserttitalo tulee ensin. Kyllä se uusi museokin saadaan idearikkaiden arkkitehtonisten ratkaisujen myötä sopimaan tälle alueelle.

Nyt tarvitaan Turun poliittisilta päättäjiltä todellista kulttuuritahtoa!

Tauno Hovirinta

kulttuurilautakunnan jäsen (vas)