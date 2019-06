Lukijalta: Eckes-Granini Finland Oy Ab noudattaa viranomaisvaatimuksia

Turun Sanomien artikkeleissa "Mehutehtaalla riita hymiöistä" ja "Mehutehdas vääntää kättä Oiva-valvonnan kanssa jo toista vuotta" (31.5.) annetaan virheellinen kuva yrityksemme toiminnasta sekä suhtautumisestamme viranomaisten säädöksiin. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa hyvässä hengessä.

Yrityksemme noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja valmistamme tuotteemme vastuullisesti. Olemme saaneet kansainvälisen, elintarviketurvallisuutta koskevan IFS-sertifikaatin korkeimmalla "higher level" -arvosanalla jo usean vuoden ajan.

Kyseisessä artikkelissa annettiin virheellisesti ymmärtää, että yrityksellämme olisi riitaa viranomaisten suuntaan, siitä ei ole kyse.

Koemme epäkohdaksi Oiva-prosessin hitauden. Vastauksen ja päätöksen saaminen prosessissa saattaa kestää yli vuoden.

Oiva-raportin hymiö ei muutu ennen kuin viranomainen on todennut asian olevan kunnossa. Esimerkiksi yksi huomautus koskee tuotetta, jossa on maininta "lisäaineeton" (tuotteessa ei ole lisäaineita, mutta sitä ei viranomaisen mukaan saa mainita) ja toinen koskee sanaa "kuitu" (pakkausmerkinnöissä pitäisi lukea sana kuitu, vaikka itse tuotteessa kuitua on nolla grammaa).

Vaikka Oiva-raportin tulkinnan mukaan pakkausmerkinnöissämme on korjattavaa, tuotteitamme on turvallista nauttia ja kuluttaja voi luottaa niihin myös jatkossa.

Leena Mikkilä

tuotekehityspäällikkö

Juha Helokoski

toimitusjohtaja

Eckes-Granini

Finland Oy Ab