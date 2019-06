Lukijalta: Liikenne peilaa huumetilannetta

Keskioluen vapauttaminen 1960-luvun puolivälissä laukaisi vuosikymmeniä jatkuneen yhtämittaisen jyrkän nousun liikennejuopumuksissa. 4000 vuotuisesta kiinnijoutuneiden määrästä päästiin jo 1980-luvulla yli 30 000 tilastolukuihin.

Huumausaineiden osuus pysyi vuosikymmeniä alle 300 tapauksen tasolla.

Itärajan avautuminen ja maamme hyvinvoinnin parantuessa kasvanut kiinnostus Suomen markkinoiden kasvattamiseen huumeiden jakeluorganisaatioissa johtivat nuorten huumeiden käytön ja huumekuolemien nousuun muun muassa Turussa. Syynä parantunut saatavuus ja tehostunut markkinointi.

Liikenne peilaa aina yhteiskunnan huumetilannetta. Tämän hetken huumekuskitilasto (ei sisällä alkoholitapauksia) pääkaupunkiseudulla, joka on aina ollut eturivissä huumeiden käyttäjien määrissä, ylitti vuonna 2018 ensi kertaa alkoholitapausten luvun.

PKV-valmisteiden (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat aineet) käyttö maassamme on Pohjoismaisen tilaston kärjessä. Ei siksi, että olisimme onnettomampia kuin muut, vaan taustalla on valmisteiden holtiton jakelu, kuten opioidien määräämisistä annetut huomautukset osoittavat. Toisaalta anojia riittää ja heistä suurimmalla osalla on ajokortti taskussa. Liikenneturvallisuuden vaarantumisesta ei kanneta huolta.

Huumeet eivät vie toimintakykyä, kuten alkoholi, vaan muuttavat todellisuuden kokemista ja vaikuttavat monilla tavoin käyttäytymiseen valmisteesta riippuen. Niiden osoittaminen liikenteen valvonnassa on ongelmallisempaa ja sattumanvaraista, kun partiointi asutustaajamien ulkopuolella on vähentynyt.

Samoin valvontaan osallistuvien koulutus tehtäviin ei ole liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen enää entisellään. Sitä kuitenkin tarvitaan edelleen turvaamaan teillämme liikkuvien terveyttä ja elämää. Huumeet ovat jo vuosia olleet keskeinen liikenneturvallisuuden ongelma EU:n eteläisemmillä alueilla.

Liikenneraittiuden päivä on vuosittain 6. kesäkuuta kiinnittänyt kasvavaan ongelmaan huomiota. Poliisin resurssit ovat ehtymässä, tuhannen poliisin lisäys näkyy valvonnassa mahdollisesti 5 vuoden kuluttua, jos päättäjät niin haluavat.

Tässä tilanteessa toivoo, että kansalaisaktiivisuus korvaa puutteet. Nykyään ei kuskille enää tyrkytetä lähtömaljaa liikkeelle lähtiessä, vaan omaehtoinen liikenneraittius ja tarvittaessa ilmoitukset liikenteen valvontaan on hyväksyttyä.

Huumeiden osalta tilanne on uusi, mutta yhden päivän tietoisku ja huomion kiinnittäminen ongelmaan voi toivottavasti muuttaa tilannetta parempaan suuntaan.

6.6. ei siis ole vain merkintä allakassa, vaan jokaisen tiellä kulkijan turvallisuuden osatekijä.

Antti Jääskeläinen

oikeuslääkäri

Lounais-Suomen Liikenneturvallisuustyön keskus ry:n puheenjohtaja