Lukijalta: Mistä koostuu muistisairaan hyvä hoito?

Myöhäissytytyksenä kertomuksiin hyvästä hoidosta erityisesti hoitolaitoksissa ja palvelukodeissa uskallan sanoa jotain niin koulutukseni kuin kokemukseni perusteella.

1. Hoitajilla tulee olla vahva eettinen näkemys vakavasti sairastuneen asukkaan ihmisoikeuksista täysivaltaiseen ja mielekkääseen elämään.

2. Hoitajien – varsinkin omahoitajan – on tunnettava hoidettavan elämän tausta. Se auttaa hoitajaa ottamaan huomioon hoidettavan yksilölliset tarpeet, ominaisuudet ja kyvyt. Niille on annettava tilaa niin osastolla kuin mahdollisuuksien mukana muualla.

3. Asukkaan, lähiomaisen – ehkä entisen omaishoitajan – ja omahoitajan on rohjettava järjestää muistisairaalle yhdessä tilaisuuksia, joissa muistisairas voi päteä, tavata rakkaimpiaan ja osallistua jäljellä olevien kykyjensä mukaiseen voimauttavaan toimintaan.

4. Muistisairas tarvitsee myös hoitopaikassa hoitajan tai hoitajia, jotka hän pystyy jotenkin tunnistamaan. Hoitajien kierrättäminen ei tätä tavoitetta edistä, vaikka se voi merkitä vaihtelua hoitajalle.

5. Muistisairaan tai esimerkiksi mielenterveydeltään järkkyneen hoitajiksi sopivia ovat ihmiset, jotka eivät koskaan sorru pitämään hoidettavia omasta syystään sairastuneina. Terveenä sairasta paremmaksi ihmiseksi asettuminen ei sovi mihinkään ihmisen auttamistyöhön.

6. Muistisairaalla ja hänen omaisellaan on oltava aito mahdollisuus valita tuleva hoitopaikka niin, että se mahdollistaa omaisten mahdollisuudet järjestää muistisairaalle mielekästä ohjelmaa ja vierailuja ja toteuttaa omaisen käsitystä hyvästä hoidosta.

7. Monella muistisairaalla on pitkään jatkunut, hyvä suhde omalääkäriin. Tätäkin suhdetta on hyvä jatkaa, varsinkin, jos sama lääkäri on myös muistisairaan lähiomaisen omalääkäri.

8. Hyvän hoitopaikan hoitajat osaavat välttää tulkitsemasta asukkaan käyttäytymistä muistisairauden tai esimerkiksi Alzheimer-silmälasien läpi. Hoitajat oivaltavat, että kullakin asukkaalla on omat elämänkokemuksensa. Läheskään kaikki ei ole seurausta Alzheimerista.

9. Hyvässä hoitopaikassa hoitajien aika ja energia ei mene kirjallisten raporttien laatimiseen eikä henkilökunnan tiloissa erillään asukkaista istumiseen, vaan yhdessä elämiseen hoidettavien kanssa.

10. Hoitajille on maksettava kunnon palkka, jotta he jaksaisivat pysyä vaativassa työssään. Yksi palkanlisä voisi olla ilmainen ruoka silloin, kun hoitaja syö yhdessä hoidettavien kanssa.

Leo Lindstedt