Lukijalta: Hallitusohjelma ei näytä poistavan eriarvoisuutta

Vappusatasta on markkinoitu noin kaksi vuotta. Nyt se on tiettävästi luvattu toteuttaa, mutta millä tavalla? 25–30 euroa vuodessako vai kuukaudessa kolmen vuoden aikana?

Jos 30 euroa vuodessa, niin sehän tekee peräti 2,50 euroa kuukaudessa. Tuo 25 euroa tekee 2,08 euroa kuukaudessa. Eikös normaaleilla indeksikorotuksilla päästä ihan samaan lopputulokseen tai jopa parempaan?

Ei noilla summilla pienituloisten eläkeläisten ostovoimaa lisätä, kun yleinen inflaatio juoksee nopeammin ja ruoan, asumisen, terveyden ja liikenteen hinnat nousevat vielä yleistä kuluttajahintaindeksiä nopeammin.

Tähän olisi parempi ratkaisu. Muodostetaan eläkeläisille oma kuluttajahintaindeksi yleisen indeksin sijaan. Siinä huomioitaisiin vain nuo suuren osan eläkeläisen tuloista haukkaavat kustannukset. Taitetun indeksin kaavakin voisi jäädä ennalleen.

"Juuri tulleen tiedon mukaan" kotitalousvähennystä aiotaan pienentää. Tarina ei vielä kerro kuinka paljon. Kotitalousvähennys on ollut nimenomaan eläkeläisten verotusta keventävä ja on mahdollistanut eläkeläisten asumisen kotonaan, kun valtio on tukenut remontti-, siivous- ym. palvelujen käyttöä.

Tällaista se sitten on sosialidemokraattien talouspolitiikka. Ensin luvataan korottaa pieniä eläkkeitä ja toisaalla pienennetään kotitalousvähennystä. Lopputulos taitaa jäädä vielä plussalle valtion pussissa.

Eikö pitänyt vähentää eriarvoisuutta? Kotitalousvähennyksen laajentaminen koskemaan myös taloyhtiöremontteja olisi tällainen toimenpide. Nyt tilanne suosii omakotiremontteja. Jäävätkö ihmiset yhä eriarvoiseen asemaan tässä kohdin?

Toinen eriarvoisuustekijä on ay-jäsenmaksujen totaalinen veronvähennyskelpoisuus. Siihen pitäisi saada edes jonkinlainen omavastuu niin kuin on korko- ja työmatkavähennyksiin saatu. Tai sitten kokonaan pois, jolloin valtio saisi verotuloja ainakin 500 miljoonaa euroa.

Vai pitäisikö eläkeläisyhdistystenkin jäsenmaksun olla veronvähennyskelpoinen tasa-arvosyistä?

Jouko Fossi

VTM

seniorikansalainen