Lukijalta: Sorrosta ei hyvä seuraa

Modernissa maailmassa hyödykkeiden hankinta tapahtuu rahan välityksellä ja kunkin edellytykset kuluttaa perustuvat hänen käytössään oleviin rahavaroihin.

Teknologia ja teolliset menetelmät ovat mahdollistaneet vaurauden ja hyvinvoinnin. Sen kielteinen puoli on varallisuuden keskittyminen yhä harvempiin käsiin tuotantovälineiden omistamisen kautta. Siitä on seurannut, että palkkojen osuus kansantuotteesta on pienentynyt teknologian osuuden kasvaessa.

Kuinka vähiin se voi kutistua aiheuttamatta markkinahäiriöitä ja kapinaa?

Karl Marx varoitteli jo 1800-luvulla, että pääoma sahaa omaa oksaa, jos omistaminen kasaantuu liiaksi. Ovatko läntisen maailman väestöjen nykyiset "käytöshäiriöt" seurausta Marxin ennustamasta vaarasta?

Kautta ihmiskunnan historian ovat kapinat syntyneet epäoikeudenmukaisuuden seurauksena rikkaiden sortaessa köyhiä. Jo tuhansia vuosia sitten Kaksoisvirran alueella ja Egyptissä hallitseva luokka, joka oli usein papisto, riisti köyhiä, eivätkä riistäjät aina tajunneet muutoksen tarvetta ilman köyhien kapinaa.

Myös Raamatun Israelista on sellaisista tietoja. Viimeisin Jeesuksen ajalta Rooman alistamasta Israelista, kun köyhtyneen kansan sorto näyttää olleen suurin syy kapinointiin ja lopulta juutalaisten häätämiseen omasta maastaan. Se oli myös ilmeinen lähtökohta kristinuskon syntyyn.

Meidänkin aikamme maailmassa on helppo nähdä epäoikeudenmukaisuudesta ja sen kokemuksesta virinneitä tunteenilmaisuja.

Esko Aspivaara