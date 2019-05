Lukijalta: Ikäneuvola nopeasti oikeaan paikkaan

Ikääntymisen vuoksi vuonna 2050 ympärivuorokautinen laitoshoito nielee kaksinkertaisen rahasumman nykyiseen nähden, mikäli kehitykseen ei puututa, arvioi sosiaali- ja terveysministeriö.

Muutos on onneksi mahdollinen: matalan kynnyksen ja varhaisen puuttumisen palveluilla voidaan tunnistaa piileviä terveysongelmia ja elintapoihin liittyviä riskejä. Näin vähennetään raskaiden ja kalliiden terveyspalveluiden tarvetta ja lisätään terveitä ja onnellisia elinvuosia.

Mainio esimerkki tällaisista palveluista on ikäneuvola, jossa vanhuksen terveydentilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä katsotaan kokonaisuutena. Esimerkiksi Raahen seudulta kantautuu riemullinen viesti: ikäihmisten terveyspalveluiden tarve on vähentynyt tuntuvasti, kun neuvolakäyntien myötä havaittuihin ongelmiin on puututtu ripeästi.

Malli on rantautunut Lounais-Suomeenkin: esimerkiksi piskuisessa Liedossa 70 vuotta täyttävät pääsevät neuvolakäynnille, jossa he voivat arvioida palvelutarvettaan terveydenhoidon ammattilaisen kanssa.

Suureksi iloksemme luimme Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta (12.12.2018), että kaupunki aikoisi käynnistää ikäneuvolatoiminnan kaksivuotisena pilottihankkeena vuoden 2019 alusta.

Päätöksen liitteenä olevan projektisuunnitelman mukaan 75 vuotta täyttävät, itsenäisesti kotonaan asuvat kutsutaan puolitoista tuntia kestävälle vastaanotolle, jossa asiakkaan terveydentilaa selvitetään muun muassa haastatteluin, verikokein ja muiden testien (näkö, kuulo, verenpaine, seisomaannousu jne.) avulla. He saavat tarvittaessa rokotuksia ja geriatrisen poliklinikan farmaseutti käy läpi heidän lääkityksensä.

Asiakkaille kerrotaan, millaisin toimin he voivat kohentaa terveyttään ja säilyttää toimintakykynsä ja heidät ohjataan tarvitsemiinsa palveluihin ja jatkotutkimuksiin.

Mainio suunnitelma, joka on pantava toimeen niin pian kuin suinkin, ja jonka käytännön järjestelyistä on tiedotettava ikäihmisiä mahdollisimman pian.

Valitettavasti on nähtävissä merkkejä siitä, että hanke ei ole saanut ansaitsemaansa asemaa Turun organisaatiossa, vaikka kaupungin strategian mukaan ehkäisevän työn tulisi olla toiminnan kivijalka.

On hämmentävää, että vaikka ikäneuvolan perustamisesta on julkisesti tiedotettu jo viime vuonna, ei ensimmäinenkään vanhus ole vielä saanut kutsua vastaanotolle – kaupunki ei ole edes kertonut, mihin neuvolan tilat tulevat!

Vetoamme Turkuun, että sijainti tukisi neuvolan toiminta-ajatusta eli helppoa saavutettavuutta. Neuvolan tulee olla paikassa, jonne on helppo matkustaa ja jonne on keskittynyt toimintaa tukevaa geriatrista osaamista.

Lisäksi esitämme huolemme kokeilun pituudesta, joka on aivan liian lyhyt. Kaupungin on tarkoitus arvioida ikäneuvolan vaikuttavuutta vertaamalla yli 75-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen muutosta palvelua edeltäneestä vuodesta niihin kahteen vuoteen, jolloin palvelu on ollut käytössä.

Tämä on ikävän lyhytjänteinen toimintatapa: välittömästi neuvolan käyttöönoton jälkeen näkyvät vain välittömät seuraukset, kuten lisääntyneet laboratoriokokeet. Mittaus ei huomioi niiden terveysongelmien ennaltaehkäisyä, jotka olisivat syntyneet kenties yli vuosikymmen myöhemmin.

Väestö ikääntyy kaiken aikaa, se ei odota Turun kaupungin päätöksiä. Mitä nopeammin ikäneuvola saadaan startattua, sitä useammat sairaudet jäävät puhkeamatta ja sitä nopeammin toiminnan vaikutuksia päästään arvioimaan.

Pyydämme kaupunkia osoittamaan, että terveysongelmien ennaltaehkäisy ja ikääntyvästä ihmisestä välittäminen on aidosti toiminnan keskiössä. On aika tehdä viisas päätös neuvolan sijainnista ja tiedottaa niin pian kuin suinkin käytännön järjestelyistä.

Suomalaisen sivistyksen kehtona Turun tulisi olla suunnannäyttäjä siinä, millainen arvo ikääntyneen ihmisen terveydelle ja elämänlaadulle annetaan. Turun pitää tehdä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ennen kaikkea inhimillisesti viisas ikäneuvolan käynnistys- ja sijoituspäätös.

Maarit Kulmala

puheenjohtaja

Turun Seudun Vanhustuki ry