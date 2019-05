Ruokaohjeita hiotaan palautteeen perusteella

Nimimerkki Parempaa kouluruokaa kirjoitti olevansa pettynyt Arkean kouluruoan tasoon (TS 26.5.). Tämä on ikävä kuulla. Ruoka on tietysti aina makuasia ja me kuuntelemme palautetta tarkalla korvalla siihen mahdollisuuksien mukaan reagoiden. Parhaiten pääsemme tarttumaan yksilöityyn palautteeseen, joka tulee tietoomme suoraan keittiössä tai asiakaspalautekanavaamme asiakaspalvelu@arkea.fi. Käsittelemme kaikki palautekanavaan tulleet palautteet yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa.

Meillä Arkeassa on pitkä kokemus kouluruoasta, olemme tehneet sitä esimerkiksi Turun kouluihin vuosikymmenien ajan jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa kehittäen. Valmistamme koulu- ja opiskelijaruokaa peruskouluista korkeakouluihin.

Ruokapalvelun sisältöä ohjaavat tilaajan kanssa tehdyt palvelusopimukset. Hiomme ruokaohjeitamme jatkuvasti niin asiakkaiden kuin oman henkilöstön antaman palautteen perusteella.

Olemme yhtä mieltä siitä, että ruoka ja ruokakasvatus on tärkeä osa koulupäivää. Rakennamme koululounaan niin, että se on monipuolinen, vaihteleva ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kokonaisuus. Oppilaille tarjotaan jokaisella aterialla lämmin pääruoka lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää sekä ravintorasvaa. Koululounaan on tarkoitus kattaa kolmannes päivän energiantarpeesta.

Sen lisäksi, että lounaasta saa energiaa koulupäivään se edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia, vahvistaa terveyttä edistäviä ruokailutottumuksia, opettaa hyviä tapoja ja johdattaa uusien makujen pariin.

Arkean ruokapalvelun väki