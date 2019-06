Lukijalta: Tuhansien tumppien Turku

Olin taannoin linja-autoasemalla bussipysäkillä 89. Se on paikallislinja-autojen pysäkki, jolle pysähtyvät lentokentältäkin tulevat bussit.

Voi sanoa, kun sitä katselin, että tervetuloa tuhansien tumppien Turkuun. Tupakantumppien ja muiden roskien määrä oli suuri.

Suuri oli viime viikolla tumppien määrä myös kaupungintalon puistossa. Miten ne sieltä irtosoran joukosta saadaankaan pois? Irtosora paikassa, jossa on vielä penkkejä, joilla on mukava istua, on kyllä varsinainen suunnittelun kukkanen.

Te, joiden vastuulle nämä asiat kuuluvat, tehkää jotakin, jotta tumpit eivät jatka myrkkyjen levittämistä maaperään, roskat saadaan pois ja Turun vetovoimaisuus lisääntyy siistinä kaupunkina. Älkää vaan yrittäkö ratkaista asiaa penkkien poistamisella.

Ehdotan, että kaikille bussipysäkeille hankitaan ”tuhkikset” ja roskikset, kaupungintalon puiston pintamateriaali vaihdetaan paremmin puhdistettavaksi ja luodaan kampanja ”Siisti meidän Turku”, jonka tarkoitus on herättää jokaisen omatunto.

Eihän ole mitään mieltä siinä, että toiset roskaavat ja toiset sitten korjaavat roskia ja me kaikki veronmaksajat maksamme siitä.

Turun jalkakäytäville on suunniteltu ja rakennettu kauniita laattapintoja, joita sitten purukumit kuvioittavat ja niitä joudutaan yksitellen raapimaan tai liottelemaan pois. Mitä mieltä? Ei niin mitään. Tupakoitsijat ja purkansyöjät tarvitsevat oman henkilökohtaisen tumppikotelon.

Asia voidaan hoitaa, jos halutaan. Rahakysymyskään tämä asia ei voi olla, koska siisteys kuuluu perusasioihin.

Kun roskiksia ja tuhkiksia on riittävästi, syntyy säästöjä toisaalla. Naapurikaupungeista ja maailmalta löytyy paljon esimerkkejä siitä. Sitä paitsi, jokin aika sitten toisessa yhteydessä Turku mainosti olevansa fiksu kaupunki.

Seija Janhunen