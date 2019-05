Lukijalta: A-streptokokkitartunnat saatava kuriin Kaarinassa

Kaarinassa tulisi ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin, joilla katkaista päivähoitopaikoissa riehuva A-streptokokkiepidemia.

On lapsia, joilla kyseinen tartunta on keväällä jo kolmatta kertaa. Tietyissä päiväkodeissa tartuntoja on jatkuvasti, eikä kierrettä ole saatu katkaistua. Tämä tarkoittaa oireisille lapsille jatkuvia antibioottikuureja ja pahimmillaan vakavia jälkitauteja.

Tauti jyllää ja samaan aikaan Kaarinan terveyskeskukseen on vaikea päästä nielunäytteeseen. Kaarinan terveyskeskus linjaa, että vain oireiset perheenjäsenet testataan. Se on uskomatonta, kun tautia esiintyy jo tässä laajuudessa!

A-streptokokkia voi kantaa piilevänä ja tartuttaa eteenpäin tietämättäänkin. Se voi myös oireilla varsin lievästi, eivätkä kaikki perheet ymmärrä kääntyä terveydenhuollon puoleen lainkaan.

Nyt viimeistään tarvitaan kaupungin terveydenhuollon puuttumista asiaan. Epidemiapäiväkoteihin tulee järjestää näytteiden ottoa paikan päällä ja kunnon valistusta vanhemmille.

Lisäksi Kaarinan terveyskeskuksen tulee madaltaa ohjeistustaan nielunäytteiden osalta. Epidemia katkeaa vain, jos koko perhe parantuu. Se edellyttää matalaa kynnystä päästä nielunäytteelle, kun perheessä on A-streptokokin kantaja.

Kesä tulee, mutta se ei vie streptokokkia, nyt on ryhdyttävä toimiin.

Potilaan äiti