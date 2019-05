Lukijalta: Kauppatori palvelee monipuolisesti

Turun kauppatorista on viime aikoina kirjoitettu, että siellä on täysin tyhjää eikä siellä tapahdu mitään. Tämä on karkottanut asiakkaita ja sen jälkeen myyjiä.

Oma näkemykseni on, että torilla edelleenkin tapahtuu, on asiakkaita sekä myyjiä. Toki heitä kaivataan lisää. Itse olen hankkinut hedelmät, vihannekset ja juurekset torilta jo pidemmän aikaa edullisesti. Kukkien ostajillekin on runsaat valikoimat.

Kauppatorin kolmessa torikahvilassa käy hyvällä ilmalla melkoinen puheensorina. Ihmiset tapaavat toisiaan kahvikupin yms. merkeissä, eli sosiaalistakin toimintaa on.

Lisäksi torin kulmalta löytyy infopiste, jossa on kiinnostuneille esillä torin arkeologisten kaivausten esineistöä, aiheesta on runsaasti kuva-aineistoa. Paikalla on myös opas, joka osaa elävästi kertoa torin alueen historiasta aina 1600-luvulle asti. Info on avoinna ti–pe klo 9–15 elokuun loppuun asti.

Teen matkani keskustaan Fölillä Linnankadulle, josta jalan torille. Usein on porukallakin ihmetelty bussikuskien kärsivällisyyttä Linnankadun ja Aurakadun ruuhkissa. Toivon voimia ja jaksamista heille.

Erkki Vuotinen