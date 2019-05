Lukijalta: Täydennysrakentaminen syö virkistysalueita

"Kasvavassa kaupungissa rakentamisen paine on sitä suurempi ja viheralueiden puolustaminen sitä vaikeampaa, mitä keskemmällä kaupunkia ollaan."

"Tiivis, urbaani rakenne on arvo ja suuntaus, jolle suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa ei tällä hetkellä näytä olevan vaihtoehtoa. Ei, vaikka se tarkoittaa yhä suurempaa asukasmäärää yhä hupeneville julkisille viheralueille ja jopa suojeltujen puistojen uhraamista rakentamiselle. Ei, vaikka ilmastotavoitteiden nimissä pitäisi ymmärtää ja vaalia jokaista vihreää kaupunkirakenteen tilaa."

"Helsingissä tämä suuntaus on erityisen huolestuttava. Kaupunki on valmis uhraamaan suosittuja virkistysalueita, vaikka tutkijat ja alan ammattilaiset ovat jo pitkään tienneet, mitä viheralueiden läheisyys merkitsee ihmiselle."

"Kysymys on urbaanista elämänlaadusta. Viihtyykö tulevaisuuden helsinkiläinen kaupungissa vapaa-aikanaan vai joutuuko hän jättämään kaupungin nauttiakseen vihreästä ympäristöstä?"

"Saksassa on 1990-luvulta lähtien selvitetty säännöllisesti kaupunkien vetovoimaisuutta asuinpaikkavalinnassa. Ura­kehitys ja työpaikat eivät nykyisin määrää muuttohaluja kuten ennen, vaan tärkeää on asuinympäristön laatu ja se, mitä kaupungissa voi tehdä vapaa-aikana. Puhutaan kaupungin vapaa-aika -arvosta (Freizeitwert)."

Yllä oleva teksti on lainaus maisema-arkkitehti Gretel Hemgårdin mielipidekirjoituksesta (HS 24.3.), jonka käyttöön olen saanut häneltä luvan.

Sama kehitys etenee vauhdikkaasti myös Turussa. Kaupungin 20.8.2018 julkaisemassa luonnoksessa "Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella" nykyisestä keskustasta suunnilleen noin puolet on merkitty jossain määrin täydennysrakentamisalueeksi joko niin, että kaava on jo vireillä tai niin, että alue on potentiaalinen täydennysrakentamispaikka.

Hyvä esimerkki kummallisesta täydennysrakentamisen suunnittelusta on nyt työn alla oleva Parkin kentän asemakaavamuutos. Siinä urheilukentän verkkoaidan sisäpuolelle ollaan esittämässä kahdeksaa korkeaa kerrostaloa sekä jäljelle jäävän kentän korottamista yhden kerroksen verran, jotta kentän alapuolelle saadaan liike- ja pysäköintitilaa.

Nykyisen kentän reunoilla olevat komeat lehtipuut joudutaan poistamaan, mutta pihakannelle luvataan istuttaa uudet puut. Rakentamista perustellaan täydennysrakennustarpeella sekä alueen liikunta- ja urheilumahdollisuuksien parantamisella.

Uskokoon ken tahtoo, että rakentamalla kerrostaloja urheilukentän verkkoaidan sisäpuolelle voitaisiin muka liikuntamahdollisuuksia samaisella kentällä parantaa.

Koomista kyllä, jos viimeinenkin keskustassa oleva urheilukenttä eli Parkin kenttä suljetaan, niin me keskustassa asuvat tarvitsemme auton mennäksemme keskustan ulkopuolelle rakennettuihin urheilu- ja liikuntahalleihin.

Meitä kaupunkilaisia lohdutetaan usein, kuten yllä olevassa Parkin kentän tapauksessakin sillä, että täydennysrakentamisen vuoksi tonteilta kaadettujen kookkaiden puiden tilalle istutetaan uudet puut.

Tämä on vain puolitotuus, sillä nopeasti yleistyneen pihakansirakentamisen myötä keskustan upea puusto häviää tontti ja alue kerrallaan.

Suuriksi kasvavia puita ei voida istuttaa pihakansille, vaan puille on jätettävä maanvarainen alue kasvualueeksi (Turun keskustan kaupunkikuva, sivu 70).

Silti pihakansille rakennettavien kerrostalojen eteen piirretään havainnekuviin suuret puut ja toivotaan, että kaupunkilaiset kaavan suunnitteluvaiheessa eivät asian todellista laitaa ymmärrä.

On asioita, joita ei voida korjata ja on asioita, jotka korjautuvat vuosikymmenten saatossa.

Siksi toivon teille, arvoisat kaupunkipäättäjät, viisautta, malttia ja harkintaa. Ei Roomaakaan rakennettu päivässä, ei varsinkaan hutiloiden.

Ulla Rannikko

Turku