Lukijalta: Kielitaito on kelpoisuusehto

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 21.5. ehdottaa valtuustolle, että sairaanhoitopiirin johtajan kelpoisuusvaatimuksia muutetaan. Rkp vastusti muutosta, mutta ei saanut kannatusta ja jätti siksi eroavan mielipiteen asiasta.

Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen otettaessa on kielilain (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003) mukaan varmistuttava siitä, että palvelukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito.

Kielilain mukaan kaksikielisen sairaanhoitopiirin on näytettävä ulospäin, että sillä on tahtoa ja kykyä palvella molemmilla kielillä. Sairaanhoitopiirin johtaja on sekä piirin puhemies että keulahahmo ja siksi kielitaitovaatimuksia ei saa heikentää virkaa täytettäessä.

Sairaanhoitopiiri tekee yhteistyötä Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja tietyissä tapauksissa myös Ruotsin sairaaloiden kanssa. Siksi on tärkeää, että sairaanhoitopiirin johtaja pystyy kommunikoimaan ongelmitta yhteistyökumppaneiden kanssa.

Merja Fredriksson

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsen

(r)