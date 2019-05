Lukijalta: EU-yhteistyö katsoo eteenpäin ja luo tasa-arvoa

EU-yhteistyö sosiaaliasioissa on kehittynyt merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana. Työttömyys on mittaushistorian alhaisimmissa lukemissa, eläminen ja työskentely ulkomailla on helpompaa ja isät kaikkialla Euroopassa voivat nauttia palkallisesta isyysvapaasta.

Lisäksi erityistarpeita omaaville ihmisille ja vammaisille on tarjolla esteettömämpiä tuotteita ja palveluita, mikä helpottaa tasavertaista osallistumista yhteiskunta- ja työelämään.

Pystymmekö kuitenkaan jatkamaan tätä kehitystä tulevaisuudessa? Elämme muuttuvassa maailmassa: teknologia kehittyy ennennäkemättömällä vauhdilla ja globalisaatio puskee eteenpäin.

Eurooppalaiset ovat yleisesti ottaen onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä. Kuitenkin kysyttäessä tulevaisuudesta heillä on työhönsä, eläkkeisiinsä ja lastensa tulevaisuuteen liittyviä pelkoja.

Näihin pelkoihin Euroopan komissio on pyrkinyt vastaamaan toimivaltansa puitteissa ns. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla. Sen ansiosta Euroopan unionista tuli ensimmäinen kansainvälinen organisaatio, joka kehitti työn tulevaisuutta koskevan toimintaohjelman.

Työntekijöiden osaaminen on yhä tärkeämmässä asemassa tulevaisuuden kannalta.

Jo nyt on olemassa esimerkiksi pizzoja valmistavia robotteja. Koneet eivät tietenkään voi täysin korvata ihmisiä. Mutta yksi asia on varma: meidän on opeteltava automaation ohjaamiseen tarvittavia digitaalisia taitoja. Tarvitsemme myös ihmisiä, jotka suunnittelevat ja rakentavat robotteja sekä huoltavat niitä.

Euroopan komissio onkin monella taholla pyrkinyt rahoittamaan ja tukemaan toimintaa, jonka tavoitteena on tarjota ihmisille työmarkkinoilla tarvittavia taitoja, polkematta työn varsinaisten tekijöiden työolosuhteita ja oikeuksia.

Tulevaisuuden työ tuo mukanaan muutakin kuin digitalisaation aiheuttamia muutoksia. Näitä ovat talouden vääjäämätön tarve torjua ilmastonmuutosta, globaalien arvoketjujen lisääntyminen ja muutokset väestörakenteessa – nimenomaan Euroopassa väestörakenne ikääntyy huomattavasti.

Uudenlainen työelämä tuo tullessaan myös myönteisesti ajatellen monipuolisempia uravaihtoehtoja. Yhden elinikäisen työn sijaan ihmisillä voi olla useita kymmeniä työpaikkoja uransa aikana.

Työ ei myöskään sitoudu tiettyyn työtilaan tai pysyvään toimeksiantajaan tai pomoon, vaan syntyy monenlaista pienyrittäjyyttä ja pätkätyötä. Nykyisiä työehtosääntöjä ei ole suunniteltu tällaiseen työhön, joten niitä pitää päivittää.

Työn joustavuuden on luotava kasvua ja työpaikkoja, ei turvattomuutta ja epävarmuutta.

Miljoonat varsin joustavin ehdoin palkatut työntekijät eivät tiedä työsuhteensa alkaessa, ovatko he koeajalla vai eivät. Jotkut saattavat saada tulevan viikon työvuorolistan vasta sunnuntaina. EU:ssa onkin otettu käyttöön uusia sääntöjä tällaisten käytäntöjen kitkemiseksi.

Enää sekään ei ole itsestään selvää, että työssäkäyvät ihmiset kuuluvat sosiaaliturvan piiriin, että heidät on vakuutettu sairauksien tai onnettomuuksien varalta ja että heidän vanhuutensa on turvattu.

EU:n ns. esteettömyyssäädöksellä olemme jo kyenneet tekemään monista keskeisistä tuotteista ja palveluista EU:ssa esteettömämpiä vammaisten näkökulmasta. Vammaisten työllistymisessä on kuitenkin suuria eroja EU-maiden välillä.

Vaikka Suomessa asiat ovat tässä vertailussa ja tässä mielessä aika hyvällä tolalla, työllisyysero eri tyyppisiä ja eri tasoisia rajoitteita omaavien henkilöiden välillä on silti huomattava.

Vammaisten työskentelymahdollisuuksien parantamisessa avaintekijänä on työtehtävien kohtuullinen ja tarkoituksenmukainen mukauttaminen. Paljon on vielä tehtävää ennen kuin vammaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Joskus yksinkertaisetkin tekniset ja toimintataparatkaisut, kuten rampin tai näyttöä suurentavan sovelluksen asentaminen, voivat mahdollistaa erityisrajoitteita omaavan lahjakkaan työntekijän pääsyn työmarkkinoille.

Sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti EU-maat ovat sitoutuneet huolehtimaan siitä, että mahdollisimman moni kuuluu sairausvakuutus- ja eläketurvan piiriin.

Euroopan parlamentin vaalit ratkaisevat, ketkä tulevaisuudessa ohjaavat Eurooppaa. Sosiaalisten oikeuksien pilari toivottavasti antaa suuntaa tulevillekin päättäjille.

EU-maat ovat muun muassa sitoutuneet vankkaan säännöstöön, joka kieltää ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, etniseen alkuperään, rotuun, uskontoon tai vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän työpaikoilla.

Euroopalla on kaikessa monimuotoisuudessaan paljon asioita, joiden puolesta kannattaa taistella. EU-yhteistyö on paras tapa vaikuttaa tulevaisuuteemme.

Marianne Thyssen

EU:n työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari