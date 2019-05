Lukijalta: Valinnanvapaus olisi pelastanut Karinakodin

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön Karinakodissa loppuu laitosmuotoinen yksityinen saattohoito vähäisen käytön johdosta.

Olemme saaneet runsaasti pettyneitä yhteydenottoja turkulaisilta.

On surullista, että asiakkailta hyvää palautetta saanut Karinakoti joutuu lopettamaan toimintansa. Tilanne on valitettava, sillä erityisesti Karinakodin henkilökunta on saanut kiitosta asiakaslähtöisestä asenteestaan.

Turun kaupunki on tehnyt yhteistyötä Karinakodin kanssa useita vuosia, mutta tieto Karinakodin taloustilanteesta tuli päättäjien tietoon valitettavan myöhään. Karinakodin alasajo on sen suosioon nähden yllättävää.

Jatkossa tiedon yksityisistä palveluista on oltava laajemmin kuntalaisten saatavilla, jotta erinomaisia palveluja ei jouduta ajamaan alas vähäisen käytön johdosta.

Uskomme, että Karinakodille olisi ollut enemmän käyttöä, jos asiakkaat olisivat olleet sen tarjoamista palveluista laajasti tietoisia.

Jatkossa saattohoidossa tuleekin varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus valita haluamansa palvelu ja palveluohjaus tapahtuu asiakkaan toiveen mukaisesti ja kaikki mahdollisuudet esille tuoden.

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet

Sadri Beqiri, Ville Laakso, Piia Alvesalo (kok)