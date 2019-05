Lukijalta: On poliittinen päätös, mihin rahat Turussa pannaan

Turun vanhustenhuollon tila ongelmineen on ollut pitkään puheenaiheena. Viimeksi se on ollut valtakunnallisessa julkisuudessa A-studiossa ja muun muassa Turun Sanomien sivuilla isoina artikkeleina.

Kun syitä ongelmiin on selvitetty, ovat suurimmat syyt henkilökunnan liian pieni määrä, alati kasvava hoitoa tarvitsevien monisairaiden vanhusten määrä, kasvava muistisairaiden määrä ja muun muassa kesäajalle oleva noin 200 lomasijaisen pula.

Lisäksi on kerrottu, miten päivittäin on ollut jopa 40–60 sijaisen pula. Ei voi kuin ihmetellä, mikä on silloin hoidon laatu ja ennen muuta hoitajien jaksamisen ongelmat, kun päivittäin on puute kymmenistä työntekijöistä.

Tuore uutinen kertoo myös sen, miten niin sanotuissa 10-kunnissa, joihin Turkukin kuuluu, on erityisesti sairaslomien määrä kasvanut huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunnalla. Jatkuva liian pieni työntekijämäärä, joka johtaa hyvin usein tuplavuoroihin kun seuraavaa työntekijää ei olekaan, on syynä työntekijöiden uupumiseen niin henkisesti kuin fyysisesti.

Kun Turussa oli paljastunut, että kaupunki maksaa kaikkia lähikuntia selvästi pienempää palkkaa, on kaupungille esitetty tilanteen korjaamista ja hoitajien palkan nostamista.

Parin päivän sisällä Riitta Liuksa antoi vastauksen esitykseen. Sen mukaan kaupungilla ei ole varaa, sillä kyseinen palkankorotus merkitsisi budjettiin miljoonissa laskettavaa lisätarvetta. Siksi siis ei voida korjata asiaa, kun kaupungilla ei ole rahaa.

Liuksa myös vetosi, että palkankorotus olisi sopijaosapuolten sovittava asia (ay+työnantajat). Niin ei ole, vaan kunnalla on itsenäinen oikeus nostaa palkkaa – aivan kuten naapurikunnat ovat tehneet.

Mutta todellisuudessa rahaa on!

Kaupunginhallitus päätti äänestyksellä 13.5., että Logomosillan hintaa voidaan korottaa miljoonasummalla. Funikulaariin on kaupunki lisännyt miljoonan toisensa perään. Vasta muutama vuosi sitten kaupunki teki merkillisen urakkasopimuksen kaupunginteatterin remonttiin liittyen, jossa ns. ryntäyssopimuksella kaupungin osalle kustannusten nousu urakkafirman hyödyksi oli huomattava.

Torimontun osalta kaupungille lankeavaa laskua ei kukaan osaa vielä edes ennakoida, vaikka monttu painuu viikko viikolta.

Missään ei ole kerrottu myöskään sen kaupan hintaa, kun kaupunki osti Hannunniitusta pari vuosikymmentä vanhan ns. Hilan betonibunkkerin ja alkoi siitä kustantaa ja rakentaa hoivakotia alkutekijöistä alkaen.

Missä on se raha, joka tuli kaupungin kassaan, kun se teki päätöksen myydä keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöt?

Mikset raha riitä vanhustenhuoltoon? Ammatillisesti pätevän hoitohenkilökunnan lisäämiseen, ja jotta edellinen toteutuisi, palkkojen nostamiseen.

Entä paljonko kaupunki maksaa yksityisille hoivayrityksille?

Kaija Kiessling

Turun Työväen eläkeläiset

Turun vanhustyön neuvottelukunnan pj.