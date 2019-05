Lukijalta: Töissä kiusaamiseen puututtava

Tosi on, että hoitajilla on resursseihin nähden liikaa töitä, jotka valitettavan usein kasaantuvat tiettyjen hoitajien päälle. On myös hoitajia, joilla syystä tai toisesta on aikaa pyöritellä peukaloitaan toimistolla samaan aikaan kun tunnollisimmat työntekijät ahkeroivat.

Jotkut työntekijät ovat ”joutuneet” irtisanoutumaan työpaikkakiusaamisen vuoksi, mitä tapahtuu Turun kaupungin hoitoalan työpaikoissa, kuten naisvaltaisilla aloilla yleensäkin.

Esimiesten kannattaisi kiinnittää huomiota työpaikan työilmapiiriin ja puuttua työpaikkakiusaamiseen, jotta työntekokin olisi antoisampaa ja mukavampaa.

Entinen hoitaja