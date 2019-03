Lukijalta: Digitalisaatio mahdollistaa opiskelijan monipuolisen osaamisen

Digitalisaatio on merkittävä yhteiskunnallinen muutosvoima. Koulutusorganisaatiot ovat ymmärtäneet sen hyödyt ja koulutusten monimuotoistumisen mahdollisuudet. Korkeakouluissa voikin jo nyt suorittaa tutkintoja kokonaan verkossa.

Lisäksi digitaalisella tarjonnalla voidaan lisätä merkittävästi avoimien korkeakoulujen tarjontaa ja näin edesauttaa työelämässä olevien jatko- ja täydennyskoulutusta ja osaamisen päivittämistä.

Käsitys tulevaisuuden työelämätaidoista on laaja. Yleiset työelämätaidot ovat välttämättömiä alakohtaisten taitojen lisäksi, sillä työelämän muutostahti on nopeaa ja tehtävät työelämässä tulevat muuttumaan useasti työuran aikana.

Verkko-opetus onkin siirtynyt tässä mielessä täysin uuteen aikakauteen ja on lunastamassa paikkansa valtakunnallisessa yhteistyössä. Laadukkaassa verkko-oppimisympäristössä on mahdollista kehittää juuri yleisiä työelämätaitoja, kuten tiimi- ja verkostoitumistaitoja, kriittistä ajattelua ja luovuutta. Toisin sanoen verkossa toimitaan aivan samalla tavoin kuin työelämässä.

Ammattikorkeakoulusektori on kehittänyt täysin verkossa toteutettavan yhteisen koulutustarjonnan valtakunnan kaikkien AMK-opiskelijoiden ristiinopiskeluun. Ristiinopiskelulla tarkoitetaan, että oppilaitokset tarjoavat verkko-opintojaan kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, jolloin he suorittavat opintojaksoja laajasta tarjonnasta ja sisällyttävät ne omiin opintoihinsa.

Esimerkkinä tästä on vuonna 2016 alkanut kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisten verkko-opintojen portaali, joka on nyt kehittynyt ympärivuotiseksi CampusOnline.fi -portaaliksi.

Kesälukukaudella 2018 oli tarjolla 552 kaikille yhteistä opintojaksoa ja ristiinopiskelua kertyi noin 55 000 opintopistettä. Kaikille aloille sopivia opintoja on ollut tarjolla huomattava määrä, mikä onkin tärkeää opiskelijan valinnanmahdollisuuksien kannalta.

CampusOnline-kehittämistyössä on kiinnitetty erityistä huomiota myös verkko-opetuksen laatuun. Projektissa on koottu verkko-opetuksen laatukriteerit, joihin opintojaksoja tarjoavat opettajat on perehdytetty, ja heidän verkko-opintojaksojaan on yhteisöllisesti tarkasteltu kriteereihin peilaten. Laatukriteerit ovat vapaasti käytettävissä (www.eamk.fi/laatukriteerit).

Laatukriteereitä tarvitaan, sillä verkko-opetus eli kokonaan verkossa tapahtuvan oppimisen tavat ovat hyvin vuorovaikutteisia ja monimuotoisia.

Kesäopintotarjonta verkossa kolmena kesänä peräkkäin on onnistunut monilla eri osa-alueilla. Opiskelijat ovat löytäneet kokonaan verkossa tarjotuista opintojaksoista sellaisia sisältöjä, joita oma korkeakoulu ei kykene tarjoamaan.

Verkossa opiskelu on erään opiskelijapalautteen mukaan ”loistava konsepti”, joka on mahdollistanut opinnot työn ohessa sekä pysymisen omalla paikkakunnalla, mikä on ollut välttämätöntä esimerkiksi elämäntilanteen takia.

Tarjonta on mahdollistanut oppimisen eri alojen opiskelijoiden kanssa, mikä koetaan erittäin hedelmälliseksi. Verkko-opinnoilla on myös ollut helppo täydentää puuttuvaa osaamista opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijat toivovat mahdollisimman laajaa opintojaksotarjontaa, josta voi valita sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Tulevaisuuden suuntana ovat kokonaiset verkkotutkinnot, joita on tarjolla jo monissa korkeakouluissa.

Yleensä näin suurien kokonaisuuksien eteen on tehty paljon kehittämistyötä sekä sisällöllisesti että teknisesti ja opintokokonaisuudet ovat onnistuneita. Siitä kertovat opiskelijat omalla äänellään.

Verkkotutkintoja suorittavien opiskelijoiden kokonaistyytyväisyys on korkeampi kuin muiden tutkintojen ja verkko-opiskelijat suosittelisivat tätä opiskelumuotoa muille huomattavan paljon enemmän kuin muiden tutkintojen opiskelijat.

Valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö on merkittävä tekijä koulutuksen digitalisaatiossa. Korkeakoulut kehittävät opetustarjontaansa joustavammaksi ja monimuotoisemmaksi. On ilo havaita, että hyviä tuloksia on jo saatu aikaiseksi.

Minna Scheinin

koulutuspäällikkö, Koulutuksen kehittäminen

Juhani Soini

vararehtori

Turun ammattikorkeakoulu