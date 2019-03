Lukijalta: Sosiaalityön kriisin ratkaisu edellyttää muutosta rakenteissa

Turun Sanomissa on käyty keskustelua lastensuojelun kriisiytyneestä tilanteesta kunnissa. Syitä tilanteeseen on haettu rekrytointivaikeuksista ja sosiaalityöntekijöiden riittämättömästä määrästä.

Valviran sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin on kuitenkin rekisteröitynyt 6 700 laillistettua sosiaalityöntekijää. Tämän lisäksi tilapäisenä sosiaalityöntekijänä voivat toimia sijaispätevät sosiaalityön pääaineopiskelijat.

Turun yliopiston sosiaalityön koulutusohjelmaan otetaan sisään vuosittain lähes 50 uutta opiskelijaa. Vuonna 2018 oppiaineesta valmistui 48 kandidaatin- tai maisterintutkinnon suorittanutta sosiaalityön opiskelijaa.

Näkemyksemme mukaan valmistuvien opiskelijoiden määrän tulisi kattaa alueen työvoimatarve. Koulutusmäärien lisäämisen sijaan huomio tulisi suunnata sosiaalialaa määrittäviin rakenteellisiin tekijöihin.

Keskeisinä rakenteellisina tekijöinä on nostettu esiin sosiaalityöhön kohdistettujen resurssien riittämättömyys, josta johtuen työ on kuormittavaa, asiakasmäärät ovat suuret, työtahti on kiireinen ja työhön tarvittava tuki on sosiaalityöntekijöiden kokemuksena riittämätöntä.

Kunta 10 -tutkimuksen mukaan kunnissa työskentelevät sosiaalityöntekijät kokevat vaikuttamismahdollisuutensa omaan työhönsä vähäisiksi. Sosiaalityöntekijöillä on myös mielenterveyden häiriöistä johtuvia sairauspoissaoloja, joita selittää työn psyykkinen kuormittavuus.

Kun ristipaine puutteellisten resurssien sekä riittämättömän tuen vuoksi kasvaa, on ymmärrettävää, että sosiaalityöntekijä valitsee mieluummin työpaikan, jossa työtä voi tehdä laillisesti ja ammattieettisesti kestävällä tavalla. Kyseessä on signaali, jonka viimein tulisi herättää kuntapäättäjät.

Keskeistä on kiinnittää huomiota kohtuullisiin asiakasmääriin, esimiestason työskentelyyn, johdolta saatavaan tukeen sekä säännölliseen työnohjaukseen ja mahdollisuuteen kouluttautua.

Myös sosiaalityön lähiesimiehet tarvitsevat työlleen riittävän tuen ja mahdollisuuden jatkuvaan lisäkouluttautumiseen.

Erittäin vaativasta ja vastuullisesta sosiaalityöntekijän työstä tulee myös maksaa työn vaativuutta vastaava palkka.

Sosiaalityöntekijöiden koulutus- ja kelpoisuusvaatimusten alentaminen tai koulutuksellisten pikaratkaisujen kehittäminen eivät ole ratkaisu sosiaalialan rakenteellisiin ongelmiin.

Sosiaalityön asiakkailla on oikeus saada ammattieettisesti hyvätasoista palvelua, johon kuuluu sosiaalityöntekijän psykososiaalinen, hallinnollis-juridinen ja moniammatillinen osaaminen.

Sosiaalityöntekijöiden yliopistotasoinen koulutus varmistaa sosiaalityöhön vaadittavat valmiudet tehdä vaikuttavaa sosiaalityötä lain ja ammattietiikan mukaan.

Pikaratkaisujen hakeminen sosiaalityön koulutuksen vaatimustasoa tai kelpoisuusvaatimuksia alentamalla on suoranaista sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden vaarantamista.

Anne-Mari Jaakola, Anniina Kaittila, Niina Nurmela, Leo Nyqvist, Enna Toikka

Turun yliopiston sosiaalityön oppiaine