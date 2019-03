Turun funikulaari tuottaa huvia jo nyt

Kakolanmäen funikulaari ei ole vielä valmis, mutta se on jo tuottanut huvia turkulaisille ja myös muille, ulkomaita myöden. Sosiaalisessa mediassa on vertailtu valokuvia Turun funikulaarista ja sitä muistuttavista rakennelmista.

Erään turkulaissyntyisen miehen Savossa sijaitsevassa ulkohuussissa on yllättävän paljon samanlaisia piirteitä kuin tässä (TS 8.2.). Värikin täsmää. Joku on havainnut Kakolan rinnehissin yhdennäköisyyden roskalaatikon kanssa, ja niin edelleen.

Tulevan funikulaarin kuvan rinnalla esiintyy myös visiokuva, jolla laitetta aikoinaan esiteltiin ja havainnollistettiin. Mitään yhteistä vision ja toteutettavan tummanpuhuvan rumiluksen välillä ei ole.

Visiokuva esittää rinteessä kulkevaa tyylikästä lasilaatikkoa. Herää kysymys miksi kuva on tehty ja julkaistu, sillä erään asiantuntijan mukaan lasilaatikkohissiä ei olisi edes mahdollista rakentaa – tai se ei ainakaan kestäisi käytössä yhtään rinnematkaa hajoamatta. Mutta naurua on piisannut…

Moni netistä löytyvä huvi on halpaa, mutta tämä ei ole – ainakaan turkulaisille veronmaksajille. Innovaatio kaupattiin päättäjille ja yleisölle noin 2,5 miljoonan euron hintalapulla varustettuna, mutta lopullinen hinta on reilusti kaksinkertainen – yli 5 miljoonaa. Vastaavanlaisia kustannusten tuplaantumisvirheitä on Turussa sattunut lähiaikoina muitakin: teatteritalon korjaustyö ja kävelysilta ratapihan yli.

Kaupungin hallinto ei ole ollut isommin kiinnostunut koko asiasta, eikä myöskään siitä, ketkä olisivat asetettavissa vastuuseen mokailuista: korkeintaan asian tiedoksi merkitseminen on tuntunut päättäjille yleensä riittävän. Turun Sanomat on kuitenkin kirjoittanut näistä tapauksista ja julkistanut hankkeiden vastuuhenkilöt, mikä on ensimmäinen askel asioiden raiteilleen saattamisessa.

Oma vitsikäs lukunsa ovat "funnykulaarin" perustelut. Sen odotetaan lisäävän Turun vetovoimaa turistikohteena. Turistit – ja veronmaksajat – voivatkin ajella huvikseen tälle suhteellisen matalalle mäennyppylälle katsomaan kerrostalojen piha-alueita, asukkaiden riesaksi.

Sieltä voi myös etsiskellä näkötornia, jota ei kuitenkaan aikoinaan julkaistusta visiokuvasta huolimatta löydy. Kakolan karut ulkoseinät ovat tietenkin aina näkemisen ja hiljentymishetken arvoiset. Ja näkeehän mäeltä jonkin verran kaunista Turkuakin.

Pekka Pihlanto

Professori emeritus, Turku