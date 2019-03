Lukijalta: Taataan turvattu arki kotona ikäihmisille

Turun Sanomat uutisoi 28.2. valekotisairaanhoitajien tunkeutumisesta vanhusten asuntoihin Oripään alueella. Tapaukset eivät valitettavasti ole ensimmäisiä Suomessa.

Kun elinpiiri kaventuu yhä enemmän kotiin, kyky suojautua hyväksikäytöltä ja erilaiselta kaltoinkohtelulta voi heikentyä.

Sisäministeriössä päivitetään tällä hetkellä turvallinen elämä ikääntyville -toimintaohjelmaa ja valmistellaan EET-strategiaa (ennalta ehkäistään ikääntyneisiin kohdistuvia rikoksia) vastaamaan turvallisuutta koskevaan haasteeseen.

Ikäihmisten kokemien rikosten tutkiminen on kuitenkin hankalaa, sillä vuosittain kyselytutkimuksena tehtävässä Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa ei huomioida koko ajan kasvavaa yli 75-vuotiaiden ryhmää, jonka toimintakyky ja sitä kautta myös turvallisuuden tunteen kokeminen on heikompi kuin tutkimuksessa mukana olevilla alle 75-vuotiailla.

Jatkossa tulisi tiedostaa paremmin ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden laajuus sekä tähän liittyvät mahdolliset erityistekijät ja -piirteet. Vain tutkimustiedon kautta voimme rakentaa arjen turvallisuutta lisääviä keinoja, joilla ehkäistä ikääntyneisiin kohdistuvaa rikollisuutta.

Ikääntyneiden turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen ylläpitäminen edellyttävät tiivistä viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Poliisin tilastojen mukaan tapauksissa, joissa ilmoitetun petosrikoksen asianomistaja on yli 65-vuotias, on ollut voimakasta kasvua vuodesta 2010 alkaen. Kuuden vuoden aikana tapausten ilmoitusmäärä on kolmikertaistunut ollen vuonna 2016 noin 3 600.

Poliisi huomioi tällä hetkellä rikostutkinnassa erityisesti ns. uhridirektiivin velvoitteiden kautta ikääntyneet ja vammaiset ja heille pyritään saamaan tukea jo esitutkintavaiheessa rikosuhripäivystyksistä tai alueellisista sidosryhmäkumppaneista.

Mielestäni esitutkintalaissa tulisi ikääntyneet tai vammaiset huomioida erityisryhmänä aivan kuten lapset tai nuoretkin.

Tärkeää on myös, että ikääntyneet itse samoin kuin heidän läheisensä ovat mukana luomassa ja suunnittelemassa ikääntyneille turvallisempaa yhteiskuntaa.

Sanna Pitkänen

oikeustradenomi

Pöytyän kunnanhallituksen varapj.

(kok)