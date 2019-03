Lukijalta: ICT-alalla on tarjolla runsaasti kiinnostavia työ- ja opiskelumahdollisuuksia

Kun jossain lisätää niin toisaalta on pakko karsia.

Meillä on koulutuksesta luotu lähes pakkomielle ja saavutettu etu johon verorahoja lapataan vuosi vuodelta enemmän vaikka ikäluokat pienenevät. Kun puolet työikäisestä ikäluokasta 18-35 v. istuu koulunpenkillä niin onko ihme ettei eläkerahasto kasva?



Koulutusta huudetaan parantamaan työelämän kohtaantoa mutta mitä järkeä on korkeakouluopiskella viisi vuotta ja sitten todeta että ei olekaan juuri sitä kaivattua spesifistä tietoa mitä työnantaja haluaa.



Kun esim. ICT-alan koulutuspaikkoja lisätään on jostain muualta vähennettävä (taide, humanisti, filosofi).





Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.