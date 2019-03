Lukijalta: Digiruusu ei kuihdu

Tiesitkö, että noin 15 prosenttia tekniikan ja tietojenkäsittelyn, tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla koulutuksen suorittaneista on naisia? Viimeisen 30 vuoden aikana kehitys on ollut huolestuttava: vielä 1980-luvulla naisia oli kolmannes. Pitäisikö olla huolissaan?

Toki teknisillä aloillakin on poikkeuksia, tekstiilitekniikan opiskelijoista 90 prosenttia on naisia. Naisten osuutta tekniikassa nostavat myös uudet alat kuten ympäristöteknologia. Myös perinteisesti kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätiede on ollut muuta ICT-alaa tasa-arvoisempi.

Hyvä näin, mutta tämä ei taida riittää!

Erityisesti yritysmaailman kannalta tilanne on huolestuttava, sillä esimerkiksi LinkedIn-yhteisöpalvelun mukaan yritykset etsivät erityisesti pilvipalvelun, teko(keino-)älyn, analyyttisen päättelyn, johtamisen sekä käyttäjäkokemussuunnittelun osaajia.

On erittäin tärkeätä, että nämä tulevaisuuden tekijät omaavat monipuoliset taustat ja viiteryhmät.

Toki asialla tehdään koko ajan jotain. Teknologia-alan järjestöt avittavat pääsyä korkeakouluihin ja yrityksiin kuulemaan ja tutustumaan sekä kokeilemaan, mitä alalla voi tehdä. Myös Turun alueella innostetaan lapsia tekniikan alalle (TS. 2.3.19).

On syntynyt myös useita naisverkostoja koodauksen sekä teknologianaisten ympärille, kuten Women in Tech, kannustamaan naisia tekniselle uravalinnalle.

Näin naistenpäivän aattona meistä jokainen voi katsoa peiliin ja miettiä, miten voi edes hieman kannustaa nuoria naisia ja tyttöjä tietotekniikan maailmaan.

Huomisen teknologia, tiede, taide ja yhteiskunta tarvitsevat teinityttöjen mielikuvitusta! Siksi haluan ojentaa kannustavan digiruusun jokaiselle teinitytölle: maailma on teidän!

Eija Koskivaara

koulutuspäällikkö

Turun yliopisto