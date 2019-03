Lukijalta: Teknologia ja talous edellä

Maailmaa on pitkään kehitetty ja rakennettu teknologia ja talous edellä. Näille on luotu leveä valtatie, jota on kuljettu kaasu pohjassa vuosikymmenet.

Elämä itsessään kaikkine ilmenemismuotoineen on kauan sitten siirretty sivulle kulkemaan omaa pikku polkuaan, josta valtatiellä kulkevat eivät ole juurikaan olleet kiinnostuneita.

Valtatielle on pidempään muodostunut sumua, joka on entisestään tiivistynyt. Tiellä kulkijoita tämä ei ole hidastanut, vaan he ovat miettineet, miten vauhtia saisi vielä lisättyä. Nykyisin sumu on niin tiheää, ettei eteenpäin juuri näe. Tien rakentajat ovat jossain sumun sisällä, lähellä tai kaukana, kukaan ei tarkkaan tiedä.

Elämällä itsellään olisi keinot poistaa sumu valtatieltä ottamalla se mukaan toimintaan. Jää nähtäväksi, oivaltavatko teknologia ja talous tämän, vai jatkavatko ne entiseen malliin ottamalla suuren riskin, että sumun sisällä tie äkisti päättyy.

Erkki Vuotinen