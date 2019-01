Lukijalta: Biokaasu, lähijunat ja digitalisaatio otettava huomioon joukkoliikenteessä

Turun Sanomien kyselyn mukaan 46 prosenttia vastaajista ei halua kumpaakaan, superbussia tai raitiovaunua. Tämä kannanotto täytyy huomioida joukkoliikennepäätöstä tehtäessä.

Miksi superbussia ja raitiovaunua ei tarvita? Turun seutukunnan joukkoliikenteen runko on järkevin toteuttaa runkobussilinjoilla tarpeellisin etuuksin, koska siihen ei tarvita isoa ja kallista infran rakentamista. Lisäksi riittävän isoa bussikalustoa on olemassa.

Helsingin seudulla bussit hoitavat yli puolet joukkoliikenteen suoritteesta. Raitiovaunujen osuus on vain noin kuusi prosenttia.

Toinen merkittävä asia on se, että Turun seutukunnalla on paljon rautateitä, joita kunnostamalla ja pienellä lisärakentamisella saadaan käyttöön raitiotietä laajempi lähijunaliikenne huomattavasti pienemmillä kustannuksilla.

Jos Turun seutukunnan tai Föli-alueen joukkoliikenteen suoritteesta raitiotien osuus olisi kuusi prosenttia ja sen perustamiskustannukset yli 300 miljoonaa euroa sekä kalusto noin 50 miljoonaa euroa, on paljon kustannustehokkaampaa hoitaa joukkoliikenne seudullisesti bussien runkolinjoin sekä lähijunin ostopalveluna bussifirmoilta ja VR:ltä tai perustaa oma kalustoyhtiö.

Myös energiatehokkuudessa lähijuna on selvästi raitiovaunua parempi.

Lentoliikenne lisääntyy Turusta ja Turkuun lähitulevaisuudessa. Matkailun ja matkustajan kannalta on helpompaa ja nopeampaa, jos lentoasemalta pääsee suoraan lähi- tai kaukojunalla eteenpäin.

Superbussin kappalehinta on noin 1,3 miljoonaa euroa ja käyttöikä noin 12 vuotta. Raitiovaunun noin 3 miljoonaa euroa ja käyttöikä on noin 30 vuotta. Tavallisen dieselbussin hinta on noin 240 000 euroa, biokaasubussin 270 000 euroa, täyssähköbussin 420 000 euroa ja 140-paikkaisen kaksikerrosbussin noin 650 000 euroa. Edellä mainittujen bussien käyttöikä on noin 15 vuotta.

Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksen kokonaiskustannusten vertailussa (2018) kolmenkymmenen bussin vuosikustannukset infra mukaan luettuna ovat dieselbusseilla 7 740 000 euroa, biokaasubusseilla 7 990 000 euroa ja sähköbusseilla päätepysäkkilatauksella 8 040 000 euroa.

Sähköbussien lisäksi Föli-liikenteeseen pitäisi ottaa käyttöön myös kotimaista biokaasua käyttäviä busseja. Tuore selvitys osoittaa, että biokaasubussit eivät ole kokonaiskustannuksiltaan sähköbusseja kalliimpia. Biokaasubussi soveltuu sähköbussia pidemmille reiteille.

Jo lähitulevaisuudessa alkaa robottibussien testaus Turussa. Robottibussit sopivat hyvin asuinlähiöihin kuljettamaan ihmisiä liityntäpysäkeille.

Tulevaisuuden joukkoliikenne on yhä enemmän digitalisoitua. Joukkoliikenne ”kommunikoi” käyttäjiensä kanssa.

Digitalisaatiossa keskusta-alueilla paras joukkoliikennemuoto joustavuutensa vuoksi ovat bussit ja kehysalueilla lähijunat. Korkeiden ja tiiviisti rakennettujen tornitalojen sijaan tärkeämpää on panostaa ihmisten helppoon liikkumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin.

Marko Heimonen

Kaarina