Lukijalta: Asukkaiden toive kuultava: Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsästä luonnonsuojelualue

Me Mälikkälän ja Teräsrautelan alueiden asukkaat pidämme erittäin tärkeänä Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustamista. Alue rajautuisi Mälikkälän, Kuninkojantien, Raision rajan ja Satakunnantien väliselle alueelle. Se palvelisi paitsi alueen myös Turun ja Raision asukkaita lähiluonto- ja virkistysalueena.

Luonnonsuojelualueen perustamisesta on tehty lokakuussa 2018 kuntalaisaloite. Aloitteesta on tehty myös nettiadressi, jossa jokainen voi tukea aloitetta.

Alueesta on tehty kattava luontoselvitys, jolloin sieltä on löydetty ainutlaatuisia kasveja, lintuja, eläimiä, luontokohteita ja kokonaisuuksia.

Kaupungin tiivistyminen ja vetovoimaisuus edellyttävät, että ulkoilu- ja viheralueet säilytetään myös jälkipolvien hyvinvointia varten.

Aluetta voi verrata Ruissaloon. Ruissalossa on tammimetsää, Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä on havupuuta. Metsä on ikivanhaa ja koskematonta sisältäen muun muassa saniaiskorpea. Kasvustossa on harvinaisuuksia ja biotooppi on monipuolista sisältäen luonnon lähteitä, suoaluetta ja geologisia kalliomuodostelmia. Purot ja ojat muodostavat biodiversiteettiä monipuolistavaa kosteikkoa.

Alueella sijaitseva Tapion alttari on geologisena muodostumana erityisen merkittävä, koska tällaisia luonnonalttareita ei ole montaa koko Suomessa ja kyseessä on yksi edustavimmista lajissaan. Alttari sijaitsee Raision puolella. Alueen paikoin mahtavat siirtolohkareet kirjavoittavat kallioalueen maisemaa.

Aluetta uhkaa nyt uusi läpikulkutie Satakunnantien ja Raision Myllyn välillä. Tien rakentaminen tuhoaisi ikimetsikön.

Ainutlaatuisen alueen pelastamiseksi sille esitetty tievaraus tulee poistaa Turun yleiskaavaluonnoksesta.

Turun kaupunginhallitus ja Turun ympäristölautakunta ovat ottaneet myönteisen kannan luonnonsuojelualueeseen, mutta Raision virkamiesjohdolla näyttää olevan vastakkainen kanta.

Raision puolueet ja päättäjät ovat tässä nyt todella vedenjakajalla. Haluaako Raision kaupunki vahvistaa mielestämme väärää imagoaan ”teiden risteyksenä” rakentamalla uuden ja lisäksi kaupungille hyvin kalliin ja tarpeettoman läpikulkutien asukkaiden ulkoilualueiden läpi? Haluaako kaupunki ”halpuuttaa” uusia ja vanhoja asuinalueitaan läpikulkutiellä?

Kuka haluaa muuttaa tai asua vapaaehtoisesti kaupungissa, jossa ympäristön luonto tuhotaan täysin tarpeettoman läpikulkutien tieltä?

Kuten yleisesti tiedetään, uudet tiet eivät vähennä ruuhkia vanhoilta yhteyksiltä, vaan käytännössä ne lisäävät haitallista liikennettä koko alueella, vaikka toisin joskus väitetään tai yritetään todistaa.

Raisiolla ja Turulla on nyt oiva mahdollisuus myös tekojen kautta näyttää, että kaupungit haluavat kehittää vetovoimaansa asuinalueena ja kuunnella aidosti asukkaitaan.

Yli 2500 raisiolaista ja turkulaista on jo nyt allekirjoittanut tukensa luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Mukana ovat kaupunkien merkittävät asukasyhdistykset sekä muun muassa Turkuseura ja Raisio-Seura.

Nyt punnitaan modernin länsimaisen demokratian toimivuus kaupungeissamme. Kuullaanko asukkaita lainkaan ja onko asukkaiden osallistumisella mitään merkitystä?

Toimivatko päättäjät menneessä maailmassa, vai tekevätkö he viisaita päätöksiä vetovoimaisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen kaupunkiympäristön ja luonnon puolesta, jota kansalaisjärjestöt väkevästi ja laaja-alaisesti peräänkuuluttavat?

Rauno Salminen

puheenjohtaja

Mälikkälän omakotiyhdistys ry

Marja-Liisa Pentti

puheenjohtaja

Teräsrautelan omakotiyhdistys ry