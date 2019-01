Lukijalta: Kovia tavoitteita vuodeksi 2019

Vanhan kaavan mukaan intohimo + visio = menestys. Intohimo on sen verran hankala asia, että sitä voi kaivaa vain itsestä, mutta sitä voi houkutella esiin muista.

Intohimo on energiaa, joka vaatii suuntaa. Ilman visiota intohimo katoaa. Intohimoinen ihminen ilman visioita voi olla hyväntahtoinen ja puuhakas hömppä, joka ei koskaan tahdo saavan mitään järkevää aikaan.

Taiteilijat ja urheilijat osaavat asettaa itselleen kovia välitavoitteita ja tavoitteita ja osaavat pitää itsensä energisinä ja innostuneina.

Hyväntahtoinen sähääminen ei johda mihinkään. Visio on maali, johon energia suuntautuu. Visio on tarkka, innostava ja siihen on motivoivaa pyrkiä päivästä toiseen.

Jos meille kerrotaan tavoite kysymättä meiltä, ei kukaan jaksa kovin pitkään. Hyvä opettaja, valmentaja, vanhempi ja pomo osaa motivoida meidät niin ovelasti, että uskomme itse keksineemme kaiken.

Jokaisessa meissä on potentiaalia, se pitää huomata ja houkutella esille. Toisen visio ei koskaan osu ihan kohdalleen, se ei anna energiaa, se tuntuu vieraalta.

Aristoteles sanoi ihmisestä tulevan sen, mitä hän tekee joka päivä.

Vuoden alussa lupaamme muuttaa elämämme, olla kivoja kaikille, antaa hyväntekeväisyyteen, laihduttaa 10 kiloa ja uida kilometrin päivässä.

Kuntosalit pullistelevat ihmisistä tammikuussa, maaliskuussa ei ole ruuhkaa.

Toimiva tavoite on motivoiva, tarkka, innostava ja realistinen.

Kun löydämme innostavan tavoitteen ja jauhamme sitä puoli vuotta, olemme kehittäneet itsellemme uuden, innostavan elämäntavan.

Jos et jaksa yksin, hanki itsellesi tukiryhmä, jos olet kilpailullinen, lyö vetoa, että elokuussa osallistut maratonille.

Tutkimuksessa huomattiin, että kovat laihdutushaaveet ilman tiukkaa toimintaa ja treeniä vain masensivat ikilaihduttajia. Myönteisyys toimii vain toimintaan tarttuneena.

Tsemppiä vuodeksi 2019.

Muuten, jos ihmisestä tulee se, mitä hän tekee joka päivä, minusta tulee pingispappa.

Janne Viljamaa

sosiaalipsykologi, tietokirjailija

Helsinki