Lukijalta: Vanhusten ihmisarvo palautettava

Vanhukset, jotka ovat tämän maan hyvinvoinnin rakentamisen alkuunpanijoita ja maksaneita, eivät saa ihmisarvoista kohtelua.

Tuntuu siltä, että yhteiskunta ja päättäjät vihaavat vanhaa ja ryppyistä ihmistä. Nuoruuden ihannointi sysää vanhuksemme täysin ala-arvoisen kohtelun saajiksi.

Jos meillä yhteiskunnassa on varaa menettää autoveron alentamisella 90 miljoonan euron verotulot tai maksaa metsäteollisuuden yritystukia muun muassa 2017 45 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna, täytyy meillä olla varaa huolehtia myöskin sairaista ja raihnaisista vanhuksista. Kaikkiaan yritystuet lienevät 4–6 miljardia euroa, ilman maataloustukea.

Yltiöpäinen kotiasumisen ihannointi osoittaa vain, miten päättäjät ummistavat silmänsä vanhuksien todellisilta ongelmilta. Arvot ja arvomaailma tulisi päivittää ajankohtaisongelmien hoitoon.

Politiikoilla ei ole todellista arvomaailmaa, jos he ummistavat silmänsä vanhusten heitteillejätöltä.

On ymmärrettävää, että mahdollisimman pitkään asutaan, jos se on mahdollista, kotona. Siinäkin on kuitenkin rajansa. Muistisairas ihminen ei enää tiedosta tilaansa, siksi siihen pitää yhteiskunnan taholta puuttua ja järjestää kunnollinen, 24 tuntia vuorokaudessa hoitopaikka.

Toivoisi, että eduskunnan kyselytunnilla, joka kansalle näytetään, olisi uskallusta keskustella läpinäkyvästi vanhusväestömme isoista ongelmista. Vai onko aihe politiikkojen omaatuntoa niin rassaava, ettei uskalleta avoimeen keskusteluun?

Vanhusten palvelulaitoksissa kukoistava työvuorolistojen vääristely -uutinenkin vaiettiin kuoliaaksi.

Olemme Euroopan huonoimmin vanhuksistaan huolehtiva kansakunta, siltä osin olemme pahoinvointiyhteiskunta, valitettavasti.

Eero Lauttamus