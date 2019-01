Lukijalta: Kähärin puistotie rakennettava viipymättä

Ei liene yhtään kunnon perustelua sille, miksi Kähärin puistotietä, eli katuyhteyttä Satakunnantieltä Naantalin pikatielle, ei voitaisi rakentaa.

Jonkun varpaille tietysti aina astutaan, kun kaupunki kasvaa ja itsekkäitä valittajia löytyy joka lähtöön, mutta tässäkin tapauksessa yhteinen etu on se, mikä ratkaisee.

On selvää, että liikennemäärät kaupunkialueella lisääntyvät, etenkin niillä alueilla, missä uutta rakennetaan. Näin tulee käymään myös Kähärin ja Pitkämäen alueella, kun entisen kaakelitehtaan aluetta ja uusia liikerakennuksia aletaan rakentaa.

Rakentamisesta johtuvaa lisääntyvää liikennettä ei kuitenkaan missään tapauksessa voi survoa kulkemaan viereisen omakotialueen läpi. Jo tällä hetkellä Ylikyläntiellä läpiajoliikenne on hyvin vilkasta ja se häiritsee luonnollisesti kadun varrella olevia lukuisia asukkaita.

Ruohonpäänkadulla läpiajoliikenne on vilkasta kaikkina vuorokauden aikoina. Etenkin työmatkaliikenne aamuisin ja iltaisin on yhtä jonoa molempiin suuntiin.

Eräänä lauantaina lehtiä haravoidessani laskin, että parin metrin päästä rakennukseni nurkasta ajoi tunnin aikana yli 200 autoa. Ne tulivat ei mistään ja menivät ei minnekään, niin kuin joku kirjoittaja tarpeetonta läpikulkuliikennettä kuvasi.

Sata vuotta sitten Ruohonpääntietä pitkin kulkivat vain kolisevat hevospelit, mutta nyt tilanne on aivan toinen. Lisääntyvään liikenteeseen saa vain tottua ja tottuuhan siihen. Ellei muutosta hyväksy on muutettava pois kaupungista, jonkun metsätien päähän, jossa läpikulkuliikennettä ei ole, sillä kaikilla kaupungin kaduilla on aina enemmän tai vähemmän liikennettä.

Suunnittelun alla oleva Kähärin Puistotie kulkisi jo kauan sitten maastoon varattua leveää peltomaastoa pitkin. Meluvallit tehtiin väylän varrelle jo yli kymmenen vuotta sitten ja valleille istutetut puut ovat jo suuria ja tuuheita.

Lähtökohtana tietenkin on, että uusi tieosuus rakennetaan nykyajan normien mukaan puistokäytävineen ja pyöräteineen ja meluaitoineen.

On muistettava, että kokonaisuus ratkaisee ja meitä on tällä alueella melko paljon, jotka kaikki kärsimme lisääntyvän liikenteen aiheuttamista häiriöistä.

Nykyinen läpikulkuliikenne vaarantaa myös pahasti alueen läpi virtaavan puron varrella kulkevan kävelytien vilkasta jalankulku- ja pyöräliikennettä. Tämäkin haitta pienenisi, jos liikenne ohjattaisiin kulkemaan pois omakotitalojen välistä uudelle läpikulkuliikenteelle suunnitellulle väylälle.

Uuden tieosuuden avulla Ruohonpään yhtenäinen ja viihtyisä ”Karjalaiskylä” voidaan suurelta osin rauhoittaa läpiajoliikenteeltä ja siksi uusi katuosuus on ehdottomasti rakennettava samassa tahdissa, kuin muu rakentaminen edistyy.

Markus von Weissenberg