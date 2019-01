Lukijalta: Raitsikat ja mielipidekyselyt

Turun Sanomat julkaisi 16.12.2018 yhteensä 501:lle henkilölle kohdistetun kyselyn, joka koski Turun kaupungin joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehtoja. Sen mukaan suurimman vastaajaryhmän muodostivat ne kaupunkilaiset, jotka eivät halunneet Turkuun raitsikkoja eivätkä superbusseja. Kannatusosuudet olivat: ei raitsikkoja eikä superbusseja 46 prosenttia, raitsikat 25 prosenttia, superbussit 22 prosenttia, ei kantaa 7 prosenttia.

Näiden tulosten mukaan siis kolme neljäsosaa turkulaista ei halunnut raitsikoita.

Sunnuntaina 30.12.2018 TS julkaisi raitsikkoja voimakkaasti tukevan nettikyselyn tulokset. Sen mukaan raitsikkojen kannatusosuus olisi kaksinkertainen 16.12. julkaistuun kyselyyn verrattuna.

Miten se on mahdollista, kun mainitut kaksi kyselyä tehtiin käytännöllisesti katsoen samaan aikaan?

Se on mahdollista siksi, että nettikysely ei ole tilastollisesti edustava. Kuka hyvänsä on voinut lähettää mielipiteensä tähän nettikyselyyn. Voidaan olettaa, että nettiä aktiivisesti käyttävään ikäpolveen kuuluvat ja raitsikkaa aktiivisesti kannattavat ovat käyttäneet mahdollisuutta mielipiteensä ilmaisuun huomattavasti hanakammin kuin vanhemmat nettiä vähemmän käyttävät ja raitsikkaa vähemmän kannattavat. Vastaavasti mielipidetiedustelun tulos on vääristynyt.

Johtopäätöksenä on, että 30.12. julkaistun nettikyselyn tulokset eivät ole liikennemuotojen kannatuslukemien osalta käyttökelpoisia.

Hannu Elo

VTM, Turku