Lukijalta: Miksi vanhustenhuollon palveluntuottajat voivat tuottaa palveluja rikkeistä huolimatta?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes poistaa vuosittain satoja vaarallisia tai vaatimusten vastaisia tuotteita markkinoilta. Usein yritykset poistavat myös itse tuotteen markkinoilta, kun siinä ilmenee vikaa.

Tämä on vastuullista toimintaa; puutteellisia tuotteita ei tule hyväksyä markkinoilla. Tästä voinemme kaikki olla samaa mieltä.

Maamme vanhustenhoidossa toiminta on kuitenkin aivan toisenlaista. Liian usein palveluntuottajat tuottavat hoitoa ja hoivaa vastoin sopimuksia ja suosituksia. Niissä ilmenevät puutteet johtavat usein karkeisiin laiminlyönteihin ja vanhusten heitteillejättöihin.

Tästä huolimatta hoitoalan palvelujen valvontaan ei kiinnitetä kunnissa riittävästi huomiota ja palveluja voidaan tuottaa rikkeistä huolimatta.

23.12.2018 Turun Sanomista saimme lukea aluehallintoviraston korutonta kertomaa siitä, miten vanhuspalvelujamme maakunnassamme tuotetaan.

Otetaanpa esimerkkinä Pihlajalinnan yksikkö Liedosta: lehdessä todettiin, että henkilökuntaa on liian vähän ja kaikilla ei ole edes vaadittavaa koulutusta. Pihlajalinnan kohdalla Avi on puuttunut toimintaan jo aikaisemminkin ja näkisin, että kyseessä on tietoinen valinta, koska ongelmaa ei ole korjattu.

Tästä huolimatta palveluja ostetaan edelleen ilman erillistä valvontaa, vaikka hoito ei ole sopimusten mukaista.

Virheelliset esineet poistetaan markkinoilta, mutta yllä kuvatun laisen hoidon annetaan edelleen jatkua.

Mitä pitää tapahtua, ennen kuin kunnat lähtevät peräämään laadukkaan hoidon perään?

Kun palveluja tuotetaan Avin esille ottamien epäkohtien mukaisesti, tarkoittaa se seuraavaa:

Vanhus laitetaan nukkumaan jo klo 18 aikaan. Seuraavan kerran hän pääsee hyvässä tapauksessa ”ylös” klo 11 aikaan seuraavana päivänä. Välissä hän voi saada hätäisen aamupalan, mutta usein aamupalan saa vasta kun nousee ylös. Tuon ajan hän on ilman ruokaa ja juomista.

Lääkkeiden anto viivästyy, unohtuu kokonaan tai vanhus saa väärät lääkkeet. Vaippa vaihdetaan kerran ”yön” aikana. Pois sängystään hän voi päästä 1–3 kertaa viikossa, riippuen hoitajien määrästä. Hampaat pestään, jos ehditään, useimmiten ei ehditä.

Suihkuun vanhus pääsee ehkä kerran viikossa, todennäköisesti kerran kahdessa viikossa. Kun vuorossa ei ole pätevää hoitajaa, vanhuksen terveydentilaa ei seurata.

Tämä on vain pintaraapaisu siitä, mitä huono hoito tarkoittaa.

Jokainen meistä ymmärtää, että vanhus ei ole tällaista hoitoa ansainnut.

Palveluja pitää valvoa nykyistä tarkemmin ja laiminlyönnit pitää kyetä korjaamaan nykyistä nopeammalla aikataululla. Toistuvien rikkomusten pitäisi johtaa toimilupien poistamiseen.

Avin esille nostamat seikat osoittavat, että palveluntuottajien omavalvontasuunnitelman toimivuuteen emme voi vanhuspalveluissa luottaa, vaan tarvitsemme valvontaa sekä kunnilta että myös valvontaviranomaisilta. Näille tahoille pitää myös osoittaa riittävästi resursseja valvontaa varten.

Viime kädessä tämä vastuu on tällä hetkellä kuntatason päättäjillä. Mikäli tilannetta ei pystytä kunnissa korjaamaan, on ministeriön lainsäädännöllä puututtava toimintaan.

Vastuunkantajat näistä epäkohdista on löydyttävä ja toiminnan on muututtava. Kilpailu markkinoilla on kovaa. Siksi on vaikea ymmärtää, miksi kunnat eivät hyödynnä tätä ja osta palveluita sellaisilta toimijoilta, jotka tuottavat palvelut sopimusten mukaisesti.

Virve Aho