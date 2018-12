Lukijalta: OAJ haluaa edistää sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta

Yksityisen varhaiskasvatuksen asemaa ja merkitystä pohdittiin Turun Sanomien mielipidekirjoituksessa 25.12. Hyvinvointialan HALI ry:n johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki epäili, että varhaiskasvatuksen opettajia edustava OAJ väheksyy yksityistä varhaiskasvatusta ja jarruttaa muutosta, jossa kunnallisten järjestäjien rinnalle on tullut yksityisiä palveluntuottajia.

OAJ haluaa olla mukana rakentamassa maailman parasta kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Olemme tehneet hartiavoimin työtä lasten oppimisoikeuksien puolesta ja olemme iloinneet siitä, että työ ei ole mennyt hukkaan.

Varhaiskasvatuksen merkitys tunnustetaan nyt maassamme huomattavasti laajemmin kuin vielä vuosikymmenen alkupuolella. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä on uudistettu, ja alan henkilöstön tehtäviä ja kelpoisuusehtoja on määritelty uudelleen. Samalla varhaiskasvatuksen opettajien työ on muuttunut entistä vaativammaksi.

Närkki on oikeassa muistuttaessaan siitä, että kunnat palvelun järjestäjinä ohjaavat yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuotantoa. Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet koskevat yhtä lailla sekä yksityistä että kunnan tuottamaa varhaiskasvatusta.

On tärkeää, että palvelussuhteen ehdot ovat kilpailukykyiset koko alalla. Monet kunnat ovat näyttäneet esimerkkiä ja korottaneet varhaiskasvatuksen opettajien ja esimiesten palkkoja. On tärkeää myös, että päiväkotien työntekijöillä on ongelmatilanteissa tukenaan luottamusmies.

Varhaiskasvatuksen laatua ja alan vetovoimaa pitää kehittää niin kunnallisessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja tässä työssä olemme yhteistyöhaluisesti mukana.

Petri Lindroos

neuvottelujohtaja

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ