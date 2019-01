Lukijalta: Väärin toivottu

”Kaikilla muilla on puhelin, mulla ei. Mä toivon puhelinta.” Vanhemmilla ei ole yhtään euroa, eikä rahaa edes jouluruokaan. Ehkä joku avustusjärjestö voisi auttaa?

Lasten ja nuorten identiteettiä rakentavat läheisten vuorovaikutussuhteiden lisäksi kaverisuhteet, harrastukset ja somemaailman keskusteluryhmät. Somen kautta lapsi ylläpitää ystävyyssuhteitaan. Lapset ovat myös osallisia yhteiskuntaan ja sen tapahtumiin älypuhelimien ja muiden teknologisten välineiden kautta.

Eikö lapsi ilman puhelinta ole eriarvoinen suhteessa muihin?

Köyhien lasten määrä Suomessa on noussut 150 000 lapseen. Suurella osalla perheistä ei ole edes peruselämään liittyviä hyödykkeitä, kuten hygieniatuotteita, harrastusvälineitä eikä raha riitä aina laskuihin. Ruokaa on niukalti tai se on yksipuolista.

Useissa näistä perheistä vallitsee köyhyyden ja ahdistuksen ilmapiiri, josta ulospääsy näyttää toivottomalta.

Ruoka-avun määrä kasvaa ja tämä uusi köyhäinapu on pelottavalla tavalla tulossa jäädäkseen. Kaikkein huonoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden osalta yhteiskunta on epäonnistunut heistä huolehtimisessa.

Useat eri järjestöt ja seurakunnat tekevät hyvää työtä vastatakseen vähävaraisten lapsiperheiden avunpyyntöihin ja hätään.

Eriarvoiset lahjapyynnöt villasukista ja hygieniatuotteista puhelimiin osoittavat lapsiperheiden eriarvoisuutta. Onko todella näin?

Yksinkertaiset pyynnöt ovat koskettavia juuri yksinkertaisuudestaan johtuen ja samalla ne ovat myös hyväksyttäviä.

Eri järjestöt ja seurakunnat lahjoittavat ja välittävät lapsille näiden toivomuksia vierailta lapsilta ja aikuisilta. Tänä vuonna lahjoituksia tuli runsaasti ja joissain keskusteluryhmissä on jopa pohdittu, mitä kautta niitä olisi parasta jakaa ja kuka olisi paras arvioimaan, kenelle annetaan ja mitä.

Jossain avustusjärjestössä puhelimen pyytäjiä ei ole enää hyväksytty avunpyytäjiksi. Lukiessani tämän huomasin pohtivani, miksi köyhä lapsi ei saa tai voi pyytää puhelinta? Pitääkö köyhän pyynnön olla nöyrä ja kohtuullinen? Mitä, jos se on hänen ainoa mahdollisuutensa saada puhelin?

Mitä tällaiseen toiveeseen liittyy? Ehkä pelko puhelimen muuttamisesta rahaksi? Ajatus siitä, että jos lapsi pyytää puhelinta, hänellä on jo riittävästi kaikkea eikä hänen köyhyytensä ole todellista?

Pitääkö hänen hyväksyä asemansa köyhän perheen lapsena? Miten köyhän pitäisi kommunikoida ystäviensä, läheistensä ja yhteisönsä kanssa? Mistä johtuen lapselle ei suotaisi samanlaisia mahdollisuuksia osallistua elämässään ystävyyssuhteisiin ja yhteiskuntaan tietoteknologian välityksellä?

Usein lasta saattaa pelottaa ja jännittää pyytää yhtään mitään, sillä hän tietää, ettei vanhemmilla ole siihen kuitenkaan varaa ja entä, jos hän on rohjennut itse tai toisen opastuksella toivoa puhelinta avustusjärjestöltä, onko se silloin väärin toivottu?

Mitä tosiasiassa ajattelemme köyhyydestä ja sen merkeistä? Haluammeko kuitenkin kontrolloida toiveiden oikeasuuntaisuutta ja kohtuullisuutta?

Mitä, jos perustarpeiden täyttämisen lisäksi annetaankin jotakin hyvin tavanomaiseen elämään kuuluvaa, kuten puhelin tai rahaa? Eikö jokainen ole ansainnut arkeensa edes hetkellisesti hyvää ja ylimääräistä, hetken hengähdyksen köyhyydestä?

Jos ja kun yhteiskunnan toimimattomuudesta johtuen on kuitenkin hyväksyttävä se, että avustusjärjestöt kantavat vastuuta lapsiperheiden hyvinvoinnista, ehdotan, että hyvinvointia sallitaan tavoiteltavaksi myös teknologian kautta.

Halvimpia älypuhelmia saa 70 eurosta alkaen, ehkä vieläkin halvemmalla. Raha on mahdoton köyhälle, joka joutuu turvautumaan ruoka-apuun, mutta mahdollinen monelle avustajalle ja järjestölle.

Saisimmeko jonkin yhteiskunnallisesti merkittävän yrityksen, järjestön tai yhteisön tarttumaan haasteeseen, jossa myös älypuhelimen toive läpi vuoden on hyväksyttävä toive?

Marjo Oinonen

sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja psykoterapeutti