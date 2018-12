Lukijalta: On tehtävä reilun muutoksen ohjelma

Ilmastonmuutos asettaa yhteiskuntamme ja koko globaalin maailman ja elämäntapamme suurten muutosten eteen.

Suomen on oltava hiilineutraali 2030-luvulla ja sen jälkeen hiilinegatiivinen. Tämä tarkoittaa, että fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon nopeasti, päästövähennystavoitteita on kiristettävä, liikennettä sähköistettävä ja siirrettävä raiteille, rakentamisen ja asumisen energiatehokkuutta parannettava ja hiilinieluja kasvatettava nykyisestä.

Emme voi olla muutosten edessä toimettomana, vaan Suomen pitää seistä etujoukoissa osoittamassa, että muutoksesta selvitään yhdessä ja reilusti, niin, että kukaan ei joudu kärsimään.

Ilmastonmuutos ei ole irrallinen osa päätöksentekoa, vaan se kulkee käsikkäin työllisyyden, köyhyyden torjunnan ja koulutuksen kunnianpalautuksen kanssa.

Otetaan tästä esimerkkinä Espanja, joka päätti sulkea hiilikaivokset, mutta ei jättänyt kaivostyöntekijöitään pulaan, vaan järjesti heille selkeät uudelleenkoulutus- ja eläkeohjelmat ja polut uusiin työpaikkoihin. Myös Suomessa on tehtävä samanlainen reilun muutoksen ohjelma ja koottava saman pöydän ääreen poliitikot, ay-liike, yritykset, järjestöt ja monet muut.

Meidän pitää nivoa yhteen siirtymä puhtaaseen energiaan, jatkuvan koulutuksen ajattelu ja köyhyyden poistaminen. Puhtaan energian suuri työpaikkapotentiaali on otettava tosissaan ja hyödynnettävä Suomen valtava määrä teknologiaosaamista.

Muutoksen kärjessä rohkeasti kulkeva hyötyy edelläkävijyydestä. Meillä on mahdollisuus myydä osaamistamme ulkomaille, luoda tätä kautta uusia työpaikkoja ja nostaa ihmisiä työelämään puhtaan energian pariin.

Kun työelämä muuttuu, perusturvan on turvattava yhä uudenlaisia ja vaihtelevampia työuria. Perustuloa ja riittävää perusturvan tasoa tarvitaan myös työssä ilmastonmuutosta vastaan. Reilussa yhteiskunnassa keltaliiveille on toivottavasti käyttöä muualla kuin mielenosoituksissa.

Ilmastonmuutos haastaa koko yhteiskunnan muutokseen. Politiikan täytyy ohjata Suomen matkaa kohti kestävää tulevaisuutta. Kun muutos tehdään yhdessä niin, että parannamme samalla uudelleenkoulutus-, työllisyys- ja elinkeinomahdollisuuksia, hyödyttää se kaikkia.

Saara Ilvessalo

vihreiden kaupunginvaltuutettu

Turku

Maria Ohisalo

vihreiden varapuheenjohtaja

Helsinki