Lukijalta: Millä me nyt pääsemme töihin?

Me autottomat Turussa asuvat emme tule pääsemään töihin helmikuun lopun jälkeen. Viime aikoina on uutisoitu kiivaasti Pohjolan Liikenteen yt-neuvotteluista. Uutisointi on herättänyt keskustelua yleisön parissa Suomeen muodostumassa olevasta kaukoliikenteen monopolista.

Tilanne on hälyttävä; valtatie kahdeksalla kiitää maaliskuun alusta lähtien alati harvenevin vuorovälein enää Satakunnan Liikenteen ja Onnibusin autot. Molemmat näistä liikennöitsijöistä kuuluvat nykyään Koiviston Auto -konserniin.

Sinänsä monopolin, jos sitä sellaiseksi halutaan kutsua, muodostuminen ei ole ongelma. Meille Raumalla työskenteleville ongelmaksi muodostuu erityisesti aamun linja-autoliikennöinti.

Pohjolan Liikenteen lopettaessa kaikki kaukoliikenteen linjansa helmikuun lopulla ei jää yhtään linjaa, jolla me pääsisimme aamukahdeksaksi töihin. Uuteenkaupunkiin, Tampereelle, vastakkaiseen suuntaan Raumalta Turkuun ja jopa Helsinkiin ehtisimme ajoissa, Turusta Raumalle emme.

Moni on kannustanut meitä auton ostoon. Päästörajoitusten tiukentuessa ja ilmastonmuutoskeskustelun käydessä nimensä mukaisesti kuumana omaan napaan tuijottamisen välillisesti aiheuttama yksityisautoilun lisääntyminen tuskin on se, mitä kukaan kaipaa.

Emme näe autokaupoille lähtemistä oman jaksamisen kannalta kannattavana ratkaisuna: meillä opetusalan ammattilaisilla työpäivä ei lopu, kun tunnit on pidetty, vaan iltapäivisin meitä odottaa lähes opetustunteja vastaava rupeama erinäisiä kokeenkorjauksia ja tuntien suunnitteluja. Puolitoistatuntinen työmatka kuluu näiden parissa rattoisasti. Omassa autossa työnteko ei ole mahdollista.

Tieliikenneturvallisuuden kannalta yksityisautoilu ei myöskään ole riskitöntä: valtatie 8 on tunnetusti yksi vaarallisimmista valtateistä Suomessa. Väsyneenä ajaminen pitkäksi venyneiden työpäivien jälkeen muun muassa peurojen ja tietöiden keskellä ei ole turvallista.

Ainakin helmikuun loppuun asti saamme nauttia ammattikuskien turvallisesta kyydityksestä, toivottavasti jatkossakin.

Liikennöitsijät ovat asiakaspalvelijoita. Tiedostamme, että ilman riittävää asiakaskuntaa toimintanne ei ole kannattavaa.

Ihmettelemme kuitenkin, jos yksikään jäljelle jäävistä liikennöitsijöistä ei ota aamun ensimmäistä vuoroa hoitaakseen: Turusta pääsee aamutuimaan työmatkaamme vastaavan matkan päähän jokaiseen muuhun suuntaan paitsi Raumalle.

Antakaa meille mahdollisuus miellyttävään ja turvalliseen työmatkaan jatkossakin.

Rauman normaalikoulun johtava rehtori

Tapio Heino

Rauman normaalikoulun henkilökunnan jäsenet

Iida Reiman, englannin ja saksan tuntiopettaja; Soili Norro, englannin ja ranskan lehtori; Suvi Sario, kirjastosihteeri; Juha Ståhlberg, luokanlehtori; Maarit Rainio, englannin ja ruotsin lehtori