Lukijalta: Satava-Kakskerran osayleiskaavan kommentointi mahdollista kaikille

Kaavan laatiminen on merkintöjen, sisällön ja vaikutusten arvioinnin puolesta lakisääteistä. Nettikyselyllä on haluttu lisätä mahdollisuuksia osallistua kaavaprosessin vuorovaikutukseen yli sen, mitä ”laki vaatii”.

Digiajan menettelytavat ovat muodoiltaan vakiintumattomia, mutta pyrkimyksenä on lisätä vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi myös Yleiskaava 2029:n luonnoksesta järjestettiin syksyn aikana nettikysely, johon saatiin noin 500 vastausta.

Satava-Kakskerrastakin on jo saatu runsaasti mielipiteitä, ja niitä on mahdollisuus vielä esittää lisää, sillä kyselyn vastaamisaikaa on jatkettu tammikuun loppuun 2019.

Muillakin tavoin ilmaistut mielipiteet otetaan luonnollisesti huomioon, esimerkiksi sähköpostit ja käynneillä virastoon kerrotut kannanotot.

Kiinteistökohtaiset mielipiteet kirjataan ja niihin vastataan kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn yhteydessä.

Kaikkien käytettävissä ovat laajat selvitysaineistot osayleiskaavan sivuilla www.turku.fi/Satava-Kakskerran-osayleiskaava. Aineistot voivat avautua eri tavalla eri nettiselaimilla, joten kannattaa kokeilla vaihtoehtoja, mikäli avautumisessa on ongelmia. Tämä saattaa koskea myös kyselyä.

Lausuntojen ja mielipiteiden käsittelyn jälkeen osayleiskaavasta laaditaan ehdotus, joka asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä. Ehdotuksesta voi vielä tässä vaiheessa esittää muistutuksia. Muistutusten käsittelyn jälkeen osayleiskaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Olavi Ahola

yleiskaavainsinööri