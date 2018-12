Lukijalta: Mitä syömme?

Nyt saat kaupoista maatiaispossua. Ihmettelen kasvaako kaupunkilaispossujakin? Kyllähän jotkut pitävät mustaa minipossua tonkimassa olohuoneettaan, mutta ei se varmaan joulupöytään joudu.

Hienon nimen on saanut lihasyltty, alatoopi, joka on nykyisin maalaislihahyytelöä. Porsaanlihaakin on tarjolla. Kuka tänä päivänä teurastaa porsaita? Kyllä se sianliha on usein täysikasvuisen eläimen lihaa, joka on fiinisti pilkottua ja tiukkaan rasiaan pakattua.

Raakamaitoa saa ja kauramunia sekä ruodotonta kalaa (uusi lajiko vesissämme?). Lapset tottuvat ruodottoman kalan syöntiin, eikä moni aikuinenkaan tänä päivänä osaa itse sitä perata.

Lipeäkalaa myydään sentään omalla nimellään. Sehän on kuivattua kalaa, joka on pehmennetty emäksisessä lipeäliuoksessa.

Varsin erikoisiksi nimetyt tuotteet esiintyvät lehtimainoksissa. Black Angus -pihvikarjaa on revittynä. Kauheaa eläinten kohtelua! Entre gote – eli lehmän etuselkä! Entä tuttu kasler? Se on sian niskaa. Jos näillä nimillä myytäisiin, taitaisi monelta nuo lihakimpaleet jäädä ostamatta.

Maittavaa joulua!

Pirjo Mellanen

rymättyläläinen kirjailija