Lukijalta: Taiteen tukeminen on järjen teko

Luovuus on kykyä luoda uutta, kykyä ratkaista ongelmia ja tuottaa uudenlaisia ratkaisuja. Juuri luovuutta on pidetty vastauksena moneen yhteiskunnan haasteeseen.

Taiteilijat ovat taiteen ammattilaisina luovuuden ytimessä. Taide on välttämätön osa yhteiskuntaa: sillä on olennainen arvo sivistysyhteiskunnan ylläpitäjänä, kehittäjänä ja kriitikkona.

Jos haluamme kehittyä sekä yksilöinä että yhteiskuntana, taiteen tukeminen on sille keino. Taide antaa tilaa uusille ja ennakkoluulottomille ideoille, avartaa mieliä ja synnyttää keskustelua. Juuri näitä asioita yhteiskuntamme tarvitsee: keskusteluyhteyttä ja avoimuutta toisia kohtaan.

Taiteen ja kulttuurin elinvoiman ja vapauden turvaava julkinen rahoitus on jäänyt pahasti kehityksestä jälkeen: taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista on 0,8 prosenttia, kun niiden osuus bruttokansantuotteesta on 3,0 prosenttia ja laajemmin määriteltyjen luovien alojen osuus jopa 7,3 prosenttia.

Lisärahoituksen tarve on suuri, jotta taiteen ja kulttuurin vapaus kehittyä yhteiskunnan osana, tukijana ja herättelijänä voidaan turvata.

Rahoitus olisi nostettava 1 prosenttiin valtion budjetista, mikä tarkoittaisi noin 100 miljoonan euron lisäystä taiteen ja kulttuurin rahoitukseen.

Kulttuurialat työllistävät yhä enemmän ihmisiä ja kulttuuri kasvattaa rooliaan vientituotteena. Taide toimii työkaluna sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen avulla voidaan vastata esimerkiksi mielenterveyteen liittyviin kysymyksiin.

Taidealan opiskelijan näkökulmasta tulevaisuuden työelämän epävarmuus vaikeuttaa kehittymistä taiteilijana. Taiteen ja kulttuurin rahoituksen ohella myös taiteilijoiden toimeentulon mekanismeja tulisi kehittää niin, että luovien alojen ammattilaiset kykenevät tekemään työtään rohkeasti ja ilman huolta toimeentulosta.

Monista eri lähteistä toimeentulonsa kokoavien taiteilijoiden sosiaaliturva on joustamaton, sekava ja johtaa monissa tapauksissa kannustinloukkuihin. Tähän on saatava muutos.

Millaisia tavoitteita eduskuntavaaliehdokkailla on taiteen ja kulttuurin suhteen?

Luovat alat tarjoavat aineetonta hyvää ja ovat omalta osaltaan herättämässä tarkkaavaisuutta aikamme suurimmasta ongelmasta, ilmastonmuutoksesta. Luoville aloille tulisikin siirtää rahoitusta ilmastolle haitallisista tuista.

Luovuus ei ole vain sana, jota kulttuuriministerin on oikeus hyödyntää juhlapuheissa ilman vastinetta. Luovuuteen on todella satsattava rahallisesti ja kunnianhimoisesti.

Taiteelle on annettava se tuki ja arvostus, joka sille oikeutetusti kuuluu. Taiteen tukeminen on järjen teko.

Jenni Kilpi

puheenjohtaja

Sofia Suomalainen

varapuheenjohtaja

Taideyliopiston ylioppilaskunta