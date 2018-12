Lukijalta: Fortum on sitoutunut täysin kestävän kehityksen tavoitteisiinsa myös Uniperin osaomistajana

Fortumin vajaan neljän miljardin investointi Uniperiin oli yksi energiasektorin merkittävimmistä yritysjärjestelyistä Euroopassa vuonna 2018 ja olemme käyneet runsaasti keskustelua sidosryhmiemme kanssa sen tiimoilta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Sidosryhmien esiin nostamia teemoja ovat olleet muun muassa Uniperin fossiilisiin polttoaineisiin nojaavan tuotannon strateginen yhteensopivuus Fortumin vähäpäästöisen tuotannon kanssa ja sen vaikutus Fortumin hiilijalanjälkeen. Samasta aiheesta Turun Sanomien mielipidepalstalla kirjoitti 19.12. Aarre Kupila.

Fortumilla ja Uniperilla on monipuolinen tuotantorakenne, jossa on puhdasta ja toimitusvarmuuden turvaamiseen keskittyvää kapasiteettia sekä asiantuntemusta, jota tarvitaan siirryttäessä kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää.

Reilusti yli puolet Uniperin tuotannosta on nopeasti säätyvää ja vähäpäästöistä kaasu- ja vesivoimaa, joka on omiaan tasaamaan sääolojen mukaan nopeasti vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa. Uniperilla on myös merkittävä määrä CO2-päästötöntä ydinvoimatuotantoa, kuten Fortumillakin.

Uniperin omistajanakin Fortum on täysin sitoutunut strategiaansa ja kestävän kehityksen tavoitteisiinsa. Hiilijalanjälkemme (gCO2/kWh) on yksi pienimmistä eurooppalaisten energiayhtiöiden keskuudessa, ja meillä on vahvat näytöt tuotantorakenteen muutoksesta vähäpäästöiseen suuntaan. Pidämme tätä yhtenä ydinosaamisalueenamme ja kilpailuetunamme.

Fortum tukee tavoitetta, jonka mukaan EU:n tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja olemme yhdessä pohjoismaisten energiayhtiöiden kanssa kannustaneet EU-komissiota kunnianhimoisempaan politiikkaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Energiatuotannon lisäksi toimia päästöjen vähentämiseksi tarvitaan myös kaikilla muilla yhteiskunnan sektoreilla.

EU:n ja jäsenmaiden tulee yhdessä sopia polusta, jolla tämä siirtymä voidaan toteuttaa hallitusti, toimitusvarmuudesta tinkimättä.

Uskomme, että hyvin toimiva markkinaehtoinen päästökauppajärjestelmä on yhteiskunnalle edullisin ja sähkön toimitusvarmuuden kannalta paras tapa toteuttaa siirtyminen vähähiilisempään energiajärjestelmään.

Lähes kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa Fortum tai Uniper omistavat hiilivoimaloita, käydään keskustelua kansallisista päätöksistä hiilen käytön lopettamiseksi energiantuotannossa. Näitä maita Pohjoismaiden ohella ovat Iso-Britannia, Hollanti, Ranska ja Saksa.

On selvää, että EU ja valtiot ohjaavat hiilestä luopumista ja arvioivat, kuinka ne voivat samaan aikaan turvata kansalaisilleen energian saatavuuden kohtuulliseen hintaan.

Alalla toimivat yhtiöt kunnioittavat maiden tekemiä päätöksiä. Myöskään Fortumin Uniperista tekemät investointilaskelmat eivät ole hiilivoimaloiden varassa.

Fortum omistaa alle 50 prosenttia Uniperin osakkeista. Uniper on itsenäisesti toimiva pörssiyhtiö, jossa operatiiviset päätökset tekee toimiva johto.

Vaikutamme osakkeenomistajana Uniperin hallintoneuvostossa yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja siihen, miten yhtiö vastaa päästövähennystavoitteisiin ja samalla turvaa omalta osaltaan energian saatavuuden omille asiakkailleen kilpailukykyiseen hintaan.

Esa Hyvärinen

johtaja, yhteiskuntasuhteet

Fortum