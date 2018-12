Lukijalta: Urheilu auttaa pärjäämään opinnoissa

Nykyään nuorten urheilu on liian vähäistä tai yksipuolista. Urheilun lisääminen nuorten arkeen auttaa monessa eri asiassa, kuten opiskelussa. Ainakin minulla urheileminen piristää päivää ja kouluasioihin keskittyminen on helpompaa.

Nykyisin nuorten tulisi liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä suositusten mukaisesti. Itse pidän monipuolisesta liikunnasta ja varsinkin urheilusta ulkoilmassa.

Nuorten urheilusta on tehty monia tutkimuksia, ja niiden perusteella monipuolista urheilua harrastavilla nuorilla on parempi keskittymiskyky, kouluarvosanat sekä unen laatu kuin vähemmän liikkuvilla nuorilla.

Urheilu purkaa stressiä, parantaa kuntoa, pitää mielen paremmin kurissa ja kasvattaa ruokahalua. Elämisestä tulee huomattavasti helpompaa, kun harrastaa edes jotain urheilua. Sen ei tarvitse kuitenkaan olla kovaa ja tavoitteeseen pyrkivää.

Sinä itse päätät, mikä laji sopii parhaiten juuri sinulle. Suosittelen joukkuelajien harrastamista, sillä niissä oppii ottamaan paremmin huomioon toisia, toimimaan joukkueena ja kaveripiiri saattaa laajentua.

Mielestäni urheilu on tärkeää ja sen harrastamisesta on hyötyä monessa eri asiassa. Urheilu voi olla myös maksutonta, esimerkiksi pururadalla juokseminen. Tärkeintä on, että hengästyy ja syke nousee. Aloita uusi elämäntapasi, vaikka heti! Ylös, ulos ja lenkille!

Urheilun kannattaja