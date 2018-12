Lukijalta: Mikä on Euroopan unionin tulevaisuus?

Euroopan unionissa on puhaltamassa uudet tuulet, tai oikeammin sanottuna todellinen puhuri. Mitä kaikkea hyvää tai jopa pahaa olemmekaan saaneet unionin jäsenyytemme myötä?

Euroopassa kuohuu ja muutosta parempaan haluavat jäsenmaat ovat aivan oikeutetusti huolissaan EU:n nykytilasta. Unioni natisee liitoksissaan. Tästä tiedosta saimme esimakua Euroopan parlamentin keväällä jättävältä Liisa Jaakonsaarelta, joka lausui, että Euroopan unioni on hajoamassa. Käykö näin, sen aika näyttää.

Nykyinen tilanne näyttää aika huolestuttavalta. Unionin jäsenyyden vastustajia on jo monessa EU-maassa. Suurin myllerrys on meneillään Britanniassa, joka ns. pelin avaajana on "etulyöntiasemassa." Monissa muissa maissa populistiset liikkeet ja puolueet aiheuttavat sekasortoa ja ovat jopa hullaantuneet Brexitin aiheuttamasta kaaoksesta. Tästä voidaan ottaa esimerkkinä Atlantin takainen suurvalta ja itäinen naapurimme.

On toki sanottava, että jäsenmaiden itsemääräämisoikeudet ovat monin tavoin uhattuina. Unioni on epäonnistunut esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutuksessa ja taloudellisissa kysymyksissä, vain pari mainitakseni.

Ei todellakaan ole oikein, että taloutensa hyvin hoitaneet jäsenmaat ovat velvollisia hoitamaan taloutensa pahasti kuralle saaneiden EU-maiden elinolot kestävälle pohjalle. Kohtapuolin avunpyytäjiä on jonoksi asti.

Kun etelässä menee huonosti, niin pohjoista huudetaan avuksi. Ensin Kreikka, mikä seuraavaksi vuorossa, on vain ajan kysymys.

Mitä EU:n jäsenyyteen tulee, Britannia katsoi ajan kypsäksi järjestämällä kansanäänestyksen jäsenyydestä. Yksi suurimmista jäsenmaksujen maksajista on jättämässä unionin tavalla tai toisella. Kysymys kuuluukin, mikä maa on seuraavana vuorossa?

Maahanmuuttajien invaasio on valtaamassa Euroopan. Kyllä hätää kärsiviä on autettava niiden lähtömaissa.

Eräs toimittaja kirjoitti SK:ssa, että olisi harkittava Saharan metsittämistä ja viljelykelpoiseksi saattamista Euroopan tuella. Oliko toimittaja tosissaan, jääköön se itse kunkin arvioitavaksi.

Useat vaalit ovat tulossa ensi keväänä. Nuoria edustajakandidaatteja olisi saatava tuleviin eduskuntavaaleihin. Vanhat, jo eläkeiän ylittäneet voisivat vapaaehtoisesti siirtyä syrjään, mutta mitä vielä, elämänsä iltapuolella olevat haikailevat Euroopan parlamenttiin paremman palkan ja muiden etuuksien toivossa. Mikäs sitä on reissata Strasbourgin ja Helsingin väliä rankan 4-päiväisen työviikon uuvuttamana.

Erkki Santala