Lukijalta: Uusi työ tulee – olemmeko valmiit?

Työn muutoksesta tulee keskustella enemmän – muuten emme ole valmiina. Tulevaisuuden työelämä on mahdollisuus, jos vain osaamme tarttua siihen. Läpi historian hyvinvointi on perustunut ihmistyöhön ja tulee perustumaan jatkossakin.

Teollisen vallankumouksen jälkeen suuren osan fyysisestä tuotannosta ovat tehneet koneet. Ihmistyö on entistä aineettomampaa.

Tämä kehitys tulee jatkumaan, kiihtyvällä tahdilla. Kun yhtälöön lisää vielä robotiikan, digitalisaation sekä talouden globalisaation, jossa tavarat ja pääomat liikkuvat vapaasti, on työllä itsellään suuria paineita muuttua.

Työmarkkinat ovat jo jakautuneet kahtia. Tulevaisuudessa meillä on entistä selvemmin kahdenlaista työtä. Osa ihmisistä työskentelee kansainvälisesti kilpailukykyisissä tehtävissä. He kilpailevat palveluineen tai tuotteineen koko maailman työmarkkinoilla, globaalissa taloudessa.

Tällaisia työpaikkoja ovat esimerkiksi ohjelmoijat, insinöörit, paperikoneen käsittelijät, rahoitusammattilaiset, tutkijat ja huippuartistit.

Näiden globaalisti kilpailtujen työpaikkojen lisäksi maailmassa tulee olemaan paljon paikallisesti kilpailukykyisiä työpaikkoja. Ihmiset ovat tulevaisuudessakin varmasti valmiita maksamaan lääkäreille, hierojille, paikallisille taiteilijoille sekä tarjoilijoille heidän palveluistaan. Opettajat ja poliisit työskentelevät aina paikallisesti ja parturissa on vaikea käydä Aasiassa asti.

Pärjääminen globaalissa kilpailussa tuottaa eniten vaurautta, mutta myös paikallisilla työpaikoilla on elintärkeä merkitys. Kumpiakin tarvitaan.

Työmarkkinarakenteita kehittäessä on tärkeää ymmärtää näiden kahden eri työmarkkinan erilaiset tarpeet: globaalit työt tarvitsevat ennen kaikkea kilpailukykyä ja huippuosaamista, paikalliset joustavuutta. Usein tarpeet ovat kuitenkin samansuuntaisia.

Yhteiskunnan tulee pyrkiä lisäämään kummankin työn määrää ja varmistamaan, että ne, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella palaavat työmarkkinoille. Työkaluja ovat muun muassa kannustava sosiaaliturva, hyvät työvoimapalvelut sekä aikuiskoulutus.

Globaaleilla markkinoilla toimii luova tuho. Yrityksiä ja aloja kuihtuu ja uusia kasvaa tilalle, kun teknologiat ja toimintatavat kehittyvät.

Aikanaan puulaivojen rakentaminen sai väistyä metallisten laivojen tieltä ja kutojat jäivät työttömiksi, kun tekstiiliteollisuus koneellistui.

Automatisaatio tulee edelleen poistamaan osan nykyisistä työpaikoista. Tekoälyt tulevat ajamaan busseja ja analysoimaan röntgenkuvia. Uutta työtä syntyy kuitenkin tilalle.

Vaikka luova tuho on välttämättömyys edistykselle, sen vaikutukset pitää ottaa huomioon. Joskus luovaa tuhoa on hyvä jopa nopeuttaa. Selviä haittoja kuten työttömyyttä ja työvoimapulaa tulee pyrkiä lievittämään. Keinoja ovat muun muassa uudelleenkoulutus ja yrityspalvelut.

Pitää myös uskaltaa olla rehellinen. Jokaisessa muutoksessa on aina myös niitä, joille juuri kyseinen muutos on haitaksi. Kaikki eivät välttämättä työllisty uudestaan, kun vanha tehdas suljetaan, ainakaan nopeasti. Silloin yhteiskunnan pitää olla toimeentulon takaajana ja kannustamassa uudelle polulle.

Emme silti voi alkaa suojelemaan vanhoja aloja tai huonoja yrityksiä. Silloinhan maksaisimme edelleen hevoskärryjen kuljettajille, vaikka itse kärryjä kukaan ei enää käyttäisi.

Mitä yhteiskunta sitten voi tehdä sopeutuakseen työn tulevaisuuteen? Osaaminen, joustavuus ja kannustavuus ovat sekä työmarkkinoiden paikalliselle että globaalille osalle tärkeitä. Työllistämisen ja työn vastaanottamisen pitää olla helppoa. Yritysten ja työntekijöiden pitää pystyä vapaammin päättämään työehdoistaan.

Koulutusjärjestelmämme pitää alusta lähtien valmentaa nopeaan uuden omaksumiseen ja koulutusta pitää olla tehokkaasti tarjolla läpi elämän. Aikuiskoulutuksen pitää olla tiiviisti yhteydessä yritysten tarpeisiin.

Sosiaaliturva- ja verojärjestelmien tulee olla sellaisia, että opiskelujen ja työelämän välillä on helppo liikkua ja työelämän ulkopuolelta on kannustavaa palata töihin.

Kaikki tehty työ on tärkeää. Olemme kaukana tilanteesta, jossa hyvinvoinnin ja työn napanuora olisi jotenkin katkaistu. Lisäksi työ luo sisältöä elämään.

Vanhoista työpaikoista ei saa pitää kiinni kynsin ja hampain, mutta turhaan ei hyviä yrityksiä pidä päästää kaatumaan esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden häiriöiden vuoksi.

Tulevaisuus on valoisa, jos suhtaudumme talouden ja työelämän muutokseen myönteisesti ja oma-aloitteisesti. Tuleva työ on mielekkäämpää, tuottavampaa ja joustavampaa kuin menneinä vuosina. Muutoksessa on paljon mahdollisuuksia.

Ville Valkonen

kaupunginvaltuutettu (kok)

KTM ja yrittäjä

Turku