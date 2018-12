Lukijalta: Pankkiasioita hävyttömän hankalaa hoitaa

Kiitos Katja Taimelalle kirjoituksesta (TS 17.12.) koskien palvelujen digitalisaatiota.

Apuvälineitä käyttävien ongelmat eivät myöskään vähene sillä, että esimerkiksi yli kolme vuotta vanha puhelin on tietoturvariski, eikä kaikkien pankkien ohjelmia näihin edes saa. Ja toinen juttu on, pystyykö niitä käyttämään heikon näön tai sokeuden takia.

Kerron esimerkin: Turkulaisen valtapankin konttori oli tehnyt virheen pankkikorttini kanssa, eli ei muuta, kuin yhteydenotto pankkiin. Netistä ei sähköpostiosoitetta löytynyt, vain sähköinen yhteydenottokaavake, johon ei apuvälineellä kiinni pääse.

No, yritetään sitten puhelimella sillä lopputuloksella, että automaatti kertoo, että jonotusaika asiakaspalvelijalle on tällä hetkellä 53 minuuttia, odotusaika on maksullinen.

Ei auta muu kuin näkövammaisena lähteä harhailemaan pankin ainoaan konttoriin, joka vielä kaupungissamme on. Jossa tuli stoppi jo sisälle astuessani; aika pitää varata. Kysyin, voisinko saada sen ajan heti, ei onnistu, mutten myöskään voinut mennä kotiin tekemään ajanvarausta edellä mainitsemieni ongelmien johdosta.

Sain vakuutettua asiakaspalveluun, että haluan varata ajan tässä ja nyt, sillä olen täällä pankin virheen takia. Kyllähän se sitten onnistui, mutta jos jokainen pankissakäynti on samanlaista taistelua, niin sanon että hyvää päivää.

Hannu Kulmala

sittemmin pankkia vaihtanut

Turku