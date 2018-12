Lukijalta: Ammatillisen koulutuksen leikkauksille laastaria

Pääministeri Sipilä on näin loppuvuodesta luvannut lisätä 1 000 opettajaa tai ohjaajaa ammattioppilaitoksiin.

Lupaus on tietenkin hieno. Taustalla on kuitenkin aiemmin tällä hallituskaudella tehty 1 600 opettajan vähennys. Lupaus on siis laastaria tehtyihin ammatillisen koulutuksen leikkauksiin.

Moni muistaa varmasti, kuinka edellisten eduskuntavaalien alla muun muassa Sipilä ja Stubb oikein opiskelijajärjestöjen kuvissa lupasivat, ettei koulutuksesta leikata.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja samanaikainen ammatillisen koulutuksen reformi ovat johtaneet kestämättömiin tilanteisiin. Opettajia on vähennetty ja sillä on ollut vaikutusta koulutuksen laatuun. Nuoret ja opettajat joutuvat elämään haasteiden ja ristiriitaisten tunteiden keskellä.

Amis2018-kyselytutkimuksen mukaan joka neljäs ammattiin opiskeleva on tyytymätön saamaansa opetukseen. Lähiopetusta on niin vähän, että nuoret kokevat lähtevänsä heikoin eväin työpaikoille oppimaan. Nuoret on laitettu opiskelemaan itsenäisesti, vaikka harva alle 20-vuotias on kypsä itsensä johtamiseen opiskeluissa.

Nuorten jaksoissa on lyhyitä päiviä tai monta vapaapäivää, mikä altistaa opiskelumotivaation laskuun ja riskiin keskeyttää opinnot.

Mihin tässä kokonaisuudessa asettuvat erilaiset oppijat, ne, joilla on oppimisen haasteita? Perusasteen koulutuksella ei työllistytä. Nuoren ihmisen jääminen työelämän ulkopuolelle puutteellisen koulutuksen takia on kestämätön tilanne niin nuoren itsensä kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Tutkimukset kertovat, että Suomen koulutustason nousu on pysähtynyt. Tutkimus- ja tuotekehittely sekä työn murros haastavat meitä, osaaminen korostuu. Suomen on palattava koulutus- ja sivistysradikaaliksi maaksi.

Vahva osaaminen on investointi tulevaisuuteen. Kaikkien osaamista voidaan parantaa, jatkuva oppiminen pitää mahdollistaa aidosti kaikille, osaamisvelka on muutettava osaamispoluksi. Koulutus on asetettava yhteiskunnan keskiöön ja ammatillisen koulutuksen resurssit on turvattava siten, että meillä on pohjatiedoiltaan vahvoja ja ammattiylpeitä nuoria työssä oppimassa.

Osaamisella on vahva yhteys myös työkykyisyyteen. Tarvitsemme työelämässä jatkuvaa osaamisen ylläpitoa vakuutusturvana työkyvyn heikentymiselle. Tätä näkökulmaa ei saa unohtaa, sillä on merkitystä myös työpaikkojen menestykselle.

Vuokko Puljujärvi

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Sdp