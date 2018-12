Lukijalta: Pankkivirkailijatkin saavat asiakkaiden vihat päälleen

Turun Sanomissa oli 14.12. juttu siitä, että bussikuskit saavat osakseen paljon kielteistä ja negatiivista palautetta, joka jää bussikuskin mieltä kaivamaan.

On hyvä, että bussikuskien henkisestä hyvinvoinnista ollaan huolissaan. Mutta kuka olisi huolissaan pankissa työskentelevien ihmisten henkisestä hyvinvoinnista? Tai ylipäänsä asiakaspalvelussa, opetustyössä tai hoitotyössä olevien henkisestä hyvinvoinnista?

Tänä päivänä ihmiset ovat kärkkäitä sanomaan mielipiteensä asiasta kuin asiasta. Vihapuhe yleistyy ja normalisoituu. Moni ihminen kuvittelee, että hänellä on oikeus sanoa mielipiteensä mistä tahansa ja miten tahansa.

Moni näistä ihmisistä kuitenkin unohtaa käytöstavat ja sen, miten mielipide tai palaute kannattaa toiselle ihmiselle antaa. Palaute on lahja, kun sen antaa rakentavasti ja oikein.

Me pankissa työskentelevät saamme joka päivä ja jatkuvalla syötöllä asiakkaiden vihat päällemme milloin mistäkin asiasta.

Asiakkaat kokevat, että heillä on oikeus huutaa ja raivota muun muassa jos joku sovellus ei toimi, puheluun ei vastata nopeasti, sijoitusten arvo on laskenut, asiat muuttuvat pankkimaailmassa tai kun käteistä ei enää joka paikasta saa. (Siihen liittyen: Pankkikortti on keksitty 1970-luvulla ja vielä on ihmisiä, jotka eivät ole ”ehtineet” sitä silloin työikäisenä ottaa käyttöön eli reilun 40 v aikana...)

Ihmiset ovat unohtaneet käytöstavat ja useimmiten nämä ihmiset ovat valitettavasti aikuisia ja vähän vanhempia aikuisia. Nuoret pääasiassa käyttäytyvät paremmin ja asiallisesti. Mielensäpahoittajia on liikkeellä ja ärsytyskynnys on äärimmäisen matala.

Mikä ihmisiä tänä päivänä vaivaa? Monesti helpommin nähdään ne asiat, jotka ovat huonosti kuin ne, jotka ovat hyvin. Sitten tartutaan puhelimeen tai ”kynään” ja soitetaan firmaan tai kirjoitetaan nettiin. Annetaan tunteen tulla koko rahan edestä ja puretaan omaa turhautumista ja pahaa oloa.

Surullista.

Yleisesti meillä jokaisella olisi paljon parempi olla, jos hymyilisimme vastaantulijoille, tervehtisimme bussikuskeja ja kanssaihmisiä bussipysäkeillä ja muualla, laskisimme kymmeneen ja hengittäisimme muutaman kerran syvään ennen kuin purkaisimme kiukkua ja pahaa oloamme asiakaspalvelussa, opetustyössä tai hoitotyössä olevien niskaan.

Hyvää joulumieltä kaikille,

toivoo pankkivirkailija