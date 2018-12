Lukijalta: Moottoritien lämpötilanäytöt saatava toimimaan

Viitaten Turun Sanomissa 12.12. julkaistuun juttuun, tässä mielestäni enemmän kuin aiheellinen kysymys Liikennevirastolle liittyen E18-moottoritien jatkuvasti pimeisiin ja toimimattomiin liikenneinformaatiota välittäviin tauluihin välillä Turku–Muurla.

Ihan piti ääneen naurahtaa, kun jutussa kerrottiin infotaulujen olevan pimeänä ”vielä muutaman päivän ajan”. Edelleen kerrottiin, että taulut ovat olleet pois käytöstä ”pääosin viimeisen viikon tai kahden ajan.

Totuus on kuitenkin hieman erilainen kuin jutusta voisi päätellä. Ilman ja tien lämpötilanäytöt eivät todellakaan ole olleet ”normaalisti” toiminnassa muutostöiden valmistumisen jälkeen.

Kuka virastossa on vastuussa asiasta? Millaista projektinhallintaa siellä on, jos asioiden tila on tällainen? Vai vieritetäänkö tässä taas vastuuta urakoitsijalle?

Itse ajelen noin 200 kilometriä eteläisen Suomen maanteitä päivittäin. Matkalle sattuu juuri tuo väli, jonka pimeitä tauluja olen tuijotellut nyt siis jo yli vuoden.

Minua veronmaksajana suorastaan raivostuttaa, miten varmasti satoja tuhansia maksaneet rakennelmat seisovat tyhjän panttina kuukaudesta toiseen. Tämäkin alkutalven aikana on ollut hetkiä, jolloin oikein mielelläni olisin seurannut lämpötilaa, erityisesti tien pinnassa.

Jo alun perin täysin turha ja valtavan kallis muutostyö ei ole tuonut meille tienkäyttäjille mitään lisäarvoa vanhoihin tauluihin verrattuna. Niistä kävi loistavasti ilmi ilman ja tien lämpötila sekä tarvittaessa vaikka viesti "eläimiä tiealueella".

Miksi piti rakentaa merkillisiä tien ylittäviä pilareita ja suuria näyttötauluja? Niistä on vain haittaa, esimerkiksi leveiden tai korkeiden erikoiskuljetusten kanssa.

Toivottavasti taulut saadaan pikaisesti toimintaan. Uskaltaisiko toivoa sen tapahtuvan kohta alkamassa olevan vuoden 2019 loppuun mennessä?

Ilkka Vähätalo

turkulainen yksityisautoilija