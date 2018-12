Lukijalta: Bussikuski on ammattilainen

Bussikuskit osaavat ammattinsa. Muista palveluun vaikuttavista piireistä en ole yhtä varma.

Itse noita samoja reittejä kolmisen vuosikymmentä ratin takaa katselleena voin hyvin sanoa, että kyllä siihen työhön jonkun kutsumuksen täytyy tänä päivänä ajaa.

Työtä ohjaavat ja sen tekemisestä määräävät monet säännöt ja lait, jotka eivät aina ole sen mukaisia kuin asiakkaat olettavat.

Nyt alkanut keskustan remontti ei ainakaan helpota tilannetta etenkään, kun sitä ei ilmeisesti ole ollut mahdollista huomioida ajoaikatauluissa.

Ennen rauhallisesti, mutta viivyttelemättä sujunut matkanteko on tänä päivänä hektistä ja joskus jopa epämukavaa.

Satakunnantien suunnalta keskustaan tulevien linjojen sokkeloreitti ei vielä ole parhaita puoliaan päässyt esittelemään, koska ei ole lunta. Keskipäivälläkin meno linja-autoaseman ja keskustapysäkkien välillä tökkii joskus rankasti. Brahenkadun rakennustyömaan vaikutus liikenteeseen ei ainakaan kovin myönteinen voi olla.

Pihinä ihmisenä en juuri muulla kyydillä keskustaan lähde. Suurin osa kuljettajista tervehtii, jotkut jopa hyvää päivää toivotellen.

Joskus kokeilin tuota itsekin, mutta ei se juuri takaisin kaikunut. Joskus hieman enemmän keskittyneenä tosin häkellyin itsekin, kun matkustaja kiitti tai sanoi päivää.

Kuski on se henkilö, joka oman asemansa takia on ensimmäinen yhteys palvelun tarjoajaan, mutta hän ei ole se, joka on tehnyt epäkelvot aikataulut tai köyhän kulkijan talouden kaatavan taksapäätöksen. Joidenkin mielestä pubissa hankittu ankara pissahätäkin on kuskin syy. Sanotaan sen olevan ammatinvalintajuttu.

Kaikesta huolimatta sanoisin, ettei se mikään ns. p*sk*duuni ole. Se on ammattitaitoa edellyttävää asiakastyötä, jossa tapaa kaikenlaisia ihmisiä. Se on eräs ammatin suola, joskin joskus sitä tulee hieman yli tarpeen.

Olosuhteet eivät aina ole sen puolella, että homma sujuisi, mutta niihin ei aina kovin paljoa pysty siitä etummaiselta penkiltä vaikuttamaan.

Tilanne ei helpotu sillä, että asiakaspalvelijaa moititaan asioista, joihin hän ei voi vaikuttaa. Joskus hänen on annettava myös sellaisia ohjeita, joista asiakas ei pidä. Ei silti ole oikein vaatia hänelle rangaistusta huonosta palvelusta.

Kuski kun on henkilökohtaisessa vastuussa siitä, että kaikki sujuu edes jotenkin. Ja kuskillekin on mukavampaa, kun asiat sujuvat ja tavatessa moikkaillaan. Sellainen kertoo onnistumisesta.

Salosem Paavo

nykynen Tupafundeeraaja