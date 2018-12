Lukijalta: Työttömyyttä ja pulaa työntekijöistä

Suomessa on, noususuhdanteesta huolimatta, edelleen työtä vailla olevia henkilöitä. On myös pulaa työntekijöistä. Esimerkiksi metalliteollisuudessa, talonrakennusalalla sekä hoito- ja hoiva-aloilla on työpaikkoja vapaana odottamassa tekijöitä.

Tätä vajausta paikataan ulkomailta haetuilla tekijöillä. Miksi näin on?

Eräs syy lienee se, että Suomessa tällaisia käsityöperäisiä tehtäviä ei arvosteta riittävästi. Palkoissa taitava käsityöammattilainen kyllä päihittää pikkuvirkahenkilön. Myös koulutustavoitteissa lienee korjaustarvetta.

Peruskoulun jälkeen noin puolet ikäluokasta pääsee lukioon, jossa opiskellaan noin kolme vuotta. Tiedossa on, että kaikille lukion suorittaneille ei ole tarjolla sellaisia ammatteja, joissa lukion suorittaminen jatko-opintojen kannalta on välttämätöntä. Niinpä useat ylioppilaat jatkavat opintoja ammattikoulutyyppisissä oppilaitoksissa, joissa kuluu taas aikaa noin kolme vuotta.

Lukioon pyrkimistä perustellaan usein sillä, että kuusitoistavuotiaana ei tiedetä, mikä ammattiala kiinnostaa. Oppilaan edistyminen peruskoulun eri oppiaineissa kyllä pitkälti kertoo hänen menestymismahdollisuuksista lukiossa tai ammattikoulussa sekä edelleen akateemisissa ammateissa tai käsityötaitoja vaativissa töissä.

Lukion käymättä jättäminen ei ole lopullinen este edetä työuralla. Myös ammattikoulupohjalta on mahdollista edetä jatko-opintoihin opistotasolle ja korkeakouluihinkin, kun halua ja kykyjä on riittävästi.

Välttämällä tarpeetonta koulutusta henkilö pääsee suhteellisen nuorena ansiotyöhön.

Työpaikankin saamisessa vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki. Vaikka tulevaisuudessa tarjolla olevien työpaikkojen ennustaminen on vaikeahkoa, niin käsityötaitoja osaavia henkilöitä varmasti tarvitaan.

Henkilön pelkkä kiinnostus jotain ammattialaa kohtaan ei riitä työllistämään, jos sillä työalalla ei ole työpaikkoja tarjolla. Vapaa-ajan harrastuksissaan kukin voi toteuttaa kiinnostuksensa kohteita, esimerkiksi musiikkia.

Mitä vaativammalle ammattialalle nuori opiskelija haaveilee, niin sitä enempi se vaatii lahjakkuutta, älykkyyttä, ahkeruutta sekä hyvää henkistä ja fyysistä kuntoa. Myös opiskelussa on vältettävä yliyrittämistä; se voi kuluttaa omat voimat loppuun ennen ammattiin valmistumista.

Koulutukset kustantaa suurelta osin yhteiskunta ja sen toiminnassa vallitsee niukkuuden vaatimus. Siksi koulutuksiinkaan ei ole mahdollista saada kaiken kattavaa rahoitusta. Sen takia pitää pyrkiä välttämään tarpeetonta kouluttautumista ja opiskella niitä ammattialoja, joissa työllistyy varmimmin.

Kun on valmis ammattihenkilö, niin on velvollinen ottamaan vastaan tarjottua, koulutusta vastaavaa työtä ja tarvittaessa muutakin työtä, johon omat fyysiset ja henkiset voimavarat riittävät.

Seppo Kouki

Rusko