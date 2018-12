Lukijalta: Turun keskustassa paha parkkipaikkapula

Asumme Turusta noin kahdenkymmenen kilometrin päässä. Asuinalueeltamme kulkee busseja kovin huonosti varsinkin sunnuntaisin, ja bussilla kulkeminenkin edellyttää kilometrin kävelemistä suuntaansa.

Päätimme viettää elokuvailtapäivän lounaineen Turussa sunnuntai-iltapäivänä. Hämmästys oli valtava, kun yritimme etsiä parkkipaikkaa kilometrin säteellä torista. Parkkipaikka löytyi jonotusperiaatteella Käsityöläiskadulta.

Ymmärrän, että torin rakennustöiden takia liikenne ja parkkipaikat ovat sekaisin tällä hetkellä, mutta järkytyin, kun huomasin, miten paljon parkkipaikkoja on poistettu kaupungista. Näyttää siltä, että niitä tullaan poistamaan lisää ja muuttamaan ainakin osin pyörätieksi.

Ei pidä ihmetellä, että Turun keskustan liikkeet näivettyvät, kun ei löydy paikkaa, johon autonsa jättää edes sunnuntaina.

No toriparkki on tulossa. Jos kuitenkin siellä tulee olemaan hinnat kuten Louhessa, niin tuskin se tuo pelastusta. Kokemukseni mukaan parin tunnin asioinnin aikainen pysäköinti maksaa 6 euroa. Se on aivan liian kallis. 4–5 tunnin pysäköinti olisi tuonut elokuvalipulle ja ruokailulle roiman hinnankorotuksen.

Onneksi pakottava asiointitarve Turkuun keskikaupungille tulee äärimmäisen harvoin, onhan meillä suuret kauppakeskukset ilmaisine parkkipaikkoineen.

Esa