Lukijalta: Turun vanhuspalveluissa ei unohdeta muistisairasta

Turun kaupungin vanhuspalveluiden pienistä tehostetun palveluasumisen yksiköistä muutetaan uusiin tiloihin, Kulkurin valssiin ja Vuokkokotiin vuoden 2019 lopussa. Mielipiteet-sivun tekstissä kysyttiin muuttoihin liittyen ”Mihin unohtui muistisairas?” (TS 8.12.). Kirjoituksessa nostettiin esiin virheellisiä olettamuksia, joita haluamme korjata.

Muistisairaalle ihmiselle kodin ja ympäristön muutos on iso, hämmennystä aiheuttava asia. Ensi syksynä valmistuvat toimitilat korvaavat tiloja, jotka eivät ole esteettömiä ja turvallisia. Osa nykyisten yksiköiden huoneista on tarkoitettu kahdelle hengelle eikä asukas voi niissä siirtyä häiriöttömään tilaan. Tästä syystä muutto uusiin tarkoituksenmukaisiin toimitiloihin on välttämätöntä.

Valmistuvien tilojen suunnittelussa on huomioitu muistiystävällisen asuinympäristön hyvät käytännöt. Taloissa on muun muassa piha-alueet, joissa voidaan aktiivisesti ulkoilla ja sään salliessa myös oleilla yhdessä.

Kun ikäihminen muuttaa tehostetun palveluasumisen yksikköön, hänen elämänhistoriansa kartoitetaan. Mieltymykset ja toiveet kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asukkaalle nimetään omahoitaja, jonka yhtenä tehtävänä on huolehtia siitä, että asukkaan mieltymykset ja toiveet myös toteutuvat. Omahoitajajärjestelmä säilyy käytössä uusiin tiloihin muuttamisen jälkeenkin.

Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa on tavoitteena, että muistisairas ihminen saa asua elämänsä loppuun saakka siinä yksikössä, jonne hän on muuttanut ympärivuorokautiseen hoitoon. Ikäihminen saa asua samoissa tutuissa tiloissa myös elämänsä viimeisinä viikkoina saattohoitovaiheessa.

Ikäihmisten asumispalveluiden suurimman ammattiryhmän muodostavat lähihoitajat. Asukkaiden hoitoon osallistuvat myös sairaanhoitajat sekä muut ammattilaiset kuten hoiva-avustajat (nimikkeillä kodinhoitajat, kotiavustajat, hoitoapulaiset) sekä askartelu- ja virikeohjaajat sekä tarvittaessa fysioterapeutti ja/tai toimintaterapeutti.

Jokaisella muistisairaalla asukkaalla on oikeus hyvinvointia edistävään palveluun sekä aktiiviseen arkeen. Tähän tarvitaan monia toimijoita.

Turun kaupungin vanhusten asumispalvelut tekee hyvää yhteistyötä potilas- ja omaisjärjestöjen kanssa ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry ja Muistiluotsi ovatkin mukana kehittämässä toimintaa ja vahvistamassa hoitohenkilökunnan muistiosaamista. Yhteistyö vapaaehtoisten, seurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu.

Asumispalvelujen varahenkilöstö kiertää eri yksiköissä ja korvaa vakituisen henkilökunnan akuutteja poissaoloja. Toisinaan on varmasti tilanteita, jolloin naapurituvan henkilökunnan apua tarvitaan niin uusissa tiloissa kuin nykyisissäkin yksiköissä.

Teknologia tuo uusia mahdollisuuksia myös muistisairaiden ikäihmisten palveluihin. Asukkaan käytössä oleva teknologia tunnistaa esimerkiksi yöaikaisen rauhallisuuden/rauhattomuuden. Mikäli asukkaan tila poikkeaa tavanomaisesta, hoitaja saa hälytyksen.

Muutto uusiin tiloihin suunnitellaan yhteistyössä ikäihmisen ja hänen läheistensä kanssa. Ikäihminen ja läheiset saavat valita kumpaan taloon haluaa muuttaa. Tavoitteena on, että esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä käyttävät läheiset pääsevät edelleen sujuvasti uusiin tiloihin muuttavan ikäihmisen luokse.

Kirsi Kiviniemi

I&O-muutosagentti

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Minna Rosendahl

Aluejohtaja

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Hanne-Maarit Mansala

Järjestöjohtaja

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry